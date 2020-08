Astuce pour ajouter de la musique avec des paroles à vos statuts WhatsApp | Pixabay

Grâce aux mises à jour les plus récentes de l’application WhatsApp, vous pouvez maintenant ajouter de la musique Avec des paroles à vos états et nous vous apprendrons comment le faire, car c’est plus facile que vous ne le pensez.

WhatsApp est l’un des applications les plus utilisées et grâce à ses mises à jour, nous pouvons faire plus de choses, comme ajouter de la musique avec des paroles à vos états.

Bien que ce ne soit pas la même chose que sur Instagram ou Facebook, s’il y a une astuce qui vous aidera vous réalisez faire quoi.

Cela peut vous intéresser: c’est ainsi qu’ils vous escroquent sur WhatsApp et volent vos données personnelles

Eh bien, bien que vous puissiez télécharger des histoires Instagram avant d’être publiées, mais si vous leur avez ajouté de la musique, ce n’est plus possible, cela en raison du droits d’auteur et les droits d’auteur des chansons.

Pas à suivre:

La première chose à faire est de créer une histoire sur Instagram.

Ajoutez ensuite la lettre pour qu’elle apparaisse à l’écran comme un crédit.

Partagez-le avec tous vos amis.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Plus tard, vous devrez télécharger l’application Instadp ou Instant DP à partir du Google Play Store.

Il vous permettra de télécharger les histoires que vous avez partagées sur Instagram et s’il contient de la musique, il ne le bloquera pas et vous laissera avec tout et son.

Recherchez ensuite la vidéo et ouvrez WhatsApp.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Accédez à vos statuts et sélectionnez la vidéo de l’histoire Instagram.

Hit share et voila.

Alors maintenant, vous savez comment ajouter de la musique à votre statut WhatsApp sans aucun problème et c’est plus facile que tu ne le pensais.

Vous pouvez également lire: WhatsApp et Netflix se réunissent, vous pouvez regarder des séries à partir de l’application de messagerie

Par contre, il y a quelques mois, WhatsApp a donné à ses utilisateurs la possibilité de profiter Netflix sans avoir à quitter votre application pour regarder un film ou une série.

Il y a une nouvelle fonction qui permet jouer Contenu Netflix sans quitter une conversation.

Netflix a activé un lien direct à WhatsApp que vous trouvez dans le menu « Plus » et une fois que vous l’avez choisi, votre liste de contacts de l’application Whatapp s’affiche afin que vous puissiez leur envoyer.