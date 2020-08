Malgré l’ouverture prochaine de films comme Tenet, AT&T a fait allusion à de nouveaux retards pour les prochaines sorties de Warner Bros.

Depuis que le coronavirus s’est propagé en dehors de la Chine, de nombreuses entreprises ont dû modifier fondamentalement leur façon de pratiquer. L’industrie du cinéma a été particulièrement touchée par cela, les cinémas fermant leurs portes, les productions fermées et les films retardant leurs dates de sortie. Des studios comme Warner Bros s’attendaient cependant à ce que la situation de Covid-19 soit résolue maintenant et ont programmé les dates de sortie de beaucoup de leurs films comme Tenet et Wonder Woman 1984 pour refléter cela. Maintenant, cependant, la société mère de Warner Bros, AT&T, a suggéré que d’autres retards de ces titres pourraient être possibles.

Lors de la conférence Oppenheimer Virtual Technology, Internet & Communications, le directeur financier d’AT & T, John Stephens, a parlé des effets du coronavirus sur la façon dont l’entreprise distribuait son contenu et comment elle entend s’y adapter. Interrogé sur les prochaines sorties en salles de la société, Stephens n’était pas sûr de ce qui allait leur arriver:

«Je ne sais pas où ils vont aller.»

Il a toutefois suggéré que «de nouveaux retards dans certains des titres» seraient possibles. Il n’a pas mentionné les titres que ces titres pourraient inclure ni la durée du retard.

Que pensez-vous tous des paroles de Stephens? Êtes-vous surpris que AT&T retarde certains des films de Warner Bros? Est-ce une action responsable? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel du prochain film de Warner Bros Tenet:

«John David Washington est le nouveau protagoniste du spectacle d’action de science-fiction original de Christopher Nolan, Tenet. Armé d’un seul mot – Tenet – et luttant pour la survie du monde entier, le protagoniste voyage à travers un monde crépusculaire d’espionnage international dans une mission qui se déroulera dans quelque chose au-delà du temps réel. Pas de voyage dans le temps. Inversion. »

Écrit et réalisé par Christopher Nolan, le film met en vedette John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine, Kenneth Branagh et Himesh Patel. Christopher Nolan est également producteur aux côtés de sa femme Emma Thomas, avec Thomas Hayslip à bord en tant que producteur exécutif.

Tenet commencera son déploiement international le 26 août. Le film entrera dans les cinémas américains de certaines villes à partir du 3 septembre. Restez à l’écoute pour toutes les dernières nouvelles sur l’avenir des prochains films de Warner Bros et assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube de Heroic Hollywood pour plus de contenu vidéo original!