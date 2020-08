Si vous avez déjà vu la série Las Vegas sur NBC dans les années 2000, vous vous souviendrez peut-être du personnage Nessa Holt, ou comme beaucoup l’appelaient, « The Ice Queen ». Bien que son temps dans la série ait été de courte durée, elle a touché une corde sensible auprès des fans. Interprétée par Marsha Thomason, elle était une partie intrigante de la série jusqu’à son départ au début de la saison 3. Mais qu’est-il arrivé à Nessa à Las Vegas? Que s’est-il passé dans la série et pourquoi est-elle partie? Ce sont toujours des questions dans l’esprit des fans.

Nessa était l’ancien chef des stands du fictif Montecito Resort and Casino, décrit comme le meilleur de la région, bien sûr. Sa sortie de la série a été assez brusque et les fans se demandent toujours ce qui est arrivé à son personnage, bien qu’il y ait techniquement une explication donnée sur la tournure des événements qui l’ont amenée à partir pour le début de la saison 3. Alors que deux ans étaient en effet une bonne courir, nous aurions adoré voir plus de Nessa. Voici ce qui s’est passé dans la série et dans la vraie vie.

Qu’est-il arrivé à Nessa sur «Las Vegas»?

Nessa Holt, née à Manchester, en Angleterre, a été introduite dans la série et est rapidement devenue une favorite en raison de son comportement glacial. Cela a aidé qu’elle ait un passé sombre, grâce à son père et à sa myriade de relations. Il n’était pas un saint, et il était en fait un tricheur, un joueur et un escroc. Une fois forcé de rejoindre la CIA, il a simulé sa propre mort. Nessa a eu la plupart de sa personnalité, apparemment, et a montré ses prouesses en tant que chef de stand tout au long de la série. Elle a eu plusieurs tiffs en conséquence.

Mais au début de la saison 3, d’autres personnages ont révélé que Nessa avait tout simplement quitté Las Vegas et avait reçu une identité complètement nouvelle (vraisemblablement de la CIA) afin qu’elle puisse aller vivre avec son père et sa sœur perdue depuis longtemps en Angleterre. , ce qui ne semble pas être la meilleure idée, mais bon, vivez votre vie! Curieusement, elle a choisi de ne pas dire au revoir à Mike (James Lesure), avec qui elle se rapprochait de plus en plus d’une relation. Grossier.

D’accord, mais que s’est-il passé dans la vraie vie? Eh bien, c’est une réponse qui est très en suspens. Selon Michael Ausiello de TV Guide, qui a écrit une chronique intitulée « Quelle est la vraie histoire derrière … », le créateur de la série Gary Scott Thompson avait un message pour Michael. Il a noté qu’en juillet 2005, Marsha «voulait faire d’autres choses». Michael a noté la nature cryptique de la déclaration et a encouragé les fans à «interpréter comme vous le souhaitez». Malheureusement, c’est à peu près tout ce que nous savons de son départ pour le moment.

Nessa est partie au début de la saison 3, et le reste appartient à l’histoire. C’est dommage, mais peut-être que Marsha avait des plans pour son personnage qui ne se sont pas concrétisés. Nous ne le saurons peut-être jamais, mais au moins nous avons les saisons 1 et 2.

