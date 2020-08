Malheureusement, la pandémie dérivée du Covid-19 a réduit les demandes d’adoption de chiens dans les refuges, principalement en raison des limitations que cela génère, comme pouvoir se rendre dans un refuge pour suivre un processus d’adoption, ou simplement pour répondre au chiens qui attendent une maison. Heureusement, nous avons la technologie et Aujourd’hui à 18h00, la grande session d’adoption de chiens aura lieu via Zoom.

«Bien que l’utilisation des plates-formes et d’Internet ait été d’une grande aide pour que, pendant l’éventualité, nous puissions être plus proches de notre travail, de nos amis et de notre famille, aujourd’hui, grâce à une session Zoom, vous pourrez rencontrer et adopter un chien. La marque leader de la nourriture pour animaux », expliquent les organisateurs dans un communiqué.