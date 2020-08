* En développement

Dani Rovira a reçu la nouvelle la plus importante qui pourrait lui parvenir et n’a pas hésité à la partager avec tous ses followers, qui ont été attentifs à son évolution depuis qu’il a annoncé en mars 2020 qu’il avait un cancer. «Aujourd’hui, c’est le premier jour du reste de ma vie. Je suis guéri!», A-t-il publié sur ses réseaux sociaux avec une photo émouvante tirant du muscle et montrant que vous avez gagné la bataille.

« Tout se termine et tout commence aujourd’hui », publie Rovira en annonçant que maintenant sa nouvelle vie commence après « 6 mois d’escalade l’une des montagnes les plus difficiles que j’aie jamais affrontées, mais finalement j’ai atteint le sommet et, croyez-moi, les vues d’ici sont magnifiques et révélatrices. » Alors il n’a pas oublié toutes les personnes qui l’ont soutenu tout au long de cette période: «Je ne finirai jamais de remercier toutes les personnes (famille, personnel de santé, amis, connaissances et étrangers) qui, d’une manière ou d’une autre, ils m’ont soulagé et aidé dans ma montée vers cette grande pente. L’être humain est, dès les racines, merveilleux et j’ai pu le vérifier ».

Merci, cher collègue, de partager le poids du sac à dos, des postes de ravitaillement et pour ces vues incomparables. Merci pour la lumière la nuit et la chaise sur le chemin. Et pour ne pas lâcher prise …

Cela vaut pour tous ceux qui continuent de gravir les chaînes de montagnes, et pour tous ceux qui, malgré tout donner, n’ont pas réussi.

Je suis amoureux de la vie. Je ne suis pas meilleur que quiconque, mais ce dont je suis sûr, c’est que le Dani qui a atteint le sommet est infiniment meilleur que celui qui, il y a un an, parcourait des plaines sans importance. Et cela va pour vous, cher ami, héros et prophète. Merci de m’avoir guidé, Pablo. Votre message et votre combat sont plus présents que jamais.