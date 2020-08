Disney a une fois de plus remanié certaines dates de sortie pour un certain nombre de films qui devraient arriver sur Disney + aux États-Unis plus tard cette année.

Ces films sont actuellement disponibles sur d’autres plates-formes de streaming aux États-Unis, et bien qu’aucune des nouvelles dates de sortie ne soit plus de quelques semaines plus tard, il semble que Disney les remanie pour étaler leur calendrier automne / hiver.

Les films avec de nouvelles dates sont les suivants:

Casse-Noisette et les Quatre Royaumes se déplace du 28 novembre au 4 décembre

Beverly Hills Chihuahua déménage du 2 octobre au 16 octobre

Le grand film de Max Keeble est passé du 4 décembre au jour de Noël

Spooky Buddies est passé du 3 septembre 2021 à septembre 2021

Les avions / avions 2 ont tous deux déménagé du 6 au 20 novembre

Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day s’est déplacé du 6 au 27 novembre

Into the Woods est passé du 4 au 18 décembre

Ces films sont déjà disponibles sur Disney + dans certains pays.

Quel film avez-vous hâte de regarder sur Disney +?

Source – @DrewsClues

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis qu’il est enfant et cet intérêt s’est développé au fil des ans. Il a visité les parcs Disney du monde entier et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

