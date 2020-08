Une très grande partie de AvatarLe succès de ce dernier était évidemment à quel point le monde de Pandora était visuellement stupéfiant. Même aujourd’hui, plus d’une décennie plus tard, le blockbuster de science-fiction de 2009 est l’un des plus beaux morceaux de bonbons cinématographiques que nous ayons jamais vus. Sans oublier que cela a aussi vraiment inauguré la mode du cinéma 3D – pour le meilleur ou pour le pire.

Bien sûr, la suite augmentera la mise en termes de visuels et bien que nous n’en ayons pas encore vu une grande partie, nous savons que le film reposera fortement sur des séquences sous-marines, ce qui signifie que nous aurons probablement une incroyable flore marine extraterrestre. et la faune. Mais ce que nous allons également obtenir, c’est un nouveau mech.

Du moins, d’après le compte Twitter officiel du film, qui a partagé les photos ci-dessous avec la légende suivante:

Le Crabsuit: Un submersible multifonction à propulsion humaine. L’un des nombreux nouveaux véhicules RDA qui seront vus dans les suites d’Avatar.

Même à partir de ces photos, ce nouveau véhicule a l’air plutôt génial et nous avons hâte de le voir en action et de voir comment Cameron l’utilisera dans le film. Connaissant le réalisateur, il a probablement imaginé des séquences très cool.

Cela étant dit, il faudra malheureusement encore du temps avant que nous puissions le regarder sur grand écran, car Avatar 2 ne sera pas avec nous avant décembre 2022. Et c’est si tout se passe comme prévu et le COVID- 19 pandémie ne fait pas de ravages avec la production. Pour l’instant, cependant, ces regards passionnants dans les coulisses devront nous permettre de continuer et avec un peu de chance, nous aurons peut-être même des images officielles dans un avenir pas trop lointain.

Mais dites-nous, avez-vous hâte de Avatar 2? Ou est-ce que trop de temps s’est écoulé depuis le premier film? Sonnez ci-dessous et faites-nous savoir.