Si vous êtes amateur de desserts et que vous aimez les plats et recettes innovants, cette délicieuse délicatesse à préparer à la maison, connue sous le nom de canutillos piononos, sera une excellente option pour surprendre vos amis et votre famille.

Canutillos à la banane

Ingrédients

Bananes, 2 pc

Pain de mie, 3 tranches

Beurre, 40 g

Lait, 2 cuillères à soupe

Sucre, 2 cuillères à soupe

Oeuf, 1pc

Cannelle, 1 cuillère à soupe

préparation

Prenez les tranches de pain sans bords et à l’aide d’un rouleau à pâtisserie, laissez-les aussi plates que possible.

Épluchez les bananes, coupez-les en tranches et placez-les dans une poêle antiadhésive avec une bonne cuillère à soupe de beurre et une demi-cuillère à soupe de sucre, puis faites cuire à feu moyen jusqu’à ce qu’elles soient tendres.

Dans un bol, ajoutez 1 œuf, 2 cuillères à soupe de lait, 1 de sucre et battez pendant 15 secondes jusqu’à obtenir un mélange homogène.

Lorsque la banane est prête, nous la plaçons dans un récipient et à l’aide d’une fourchette, nous écrasons jusqu’à obtenir un mélange uniforme.

Maintenant, prenez les pains et mettez une cuillère à soupe de banane à une extrémité, roulez le pain et sur le bord opposé, brossez un peu du mélange d’œufs pour fermer le rouleau.

Cuisine

Trempez les rouleaux de banane dans le mélange d’œufs, de lait et de sucre.

Placez une poêle à feu doux-moyen et ajoutez 2 cuillères à soupe de beurre

Placez les rouleaux à cuire dans la poêle et retournez-les plusieurs fois pour qu’ils soient bien dorés.

Remarque: Pour profiter encore plus de ce délicieux dessert, nous pouvons mélanger la cannelle et le sucre dans une assiette et passer les éclairs dans ce mélange pour en faire une pâte extérieure riche et frappante.