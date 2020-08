Avec des discothèques fermées et sans diyéis, l’île de fête d’Ibiza triste pendant la quarantaine

Mardi 4 août 2020

Ibiza. Privé de 6 000 fêtards et de nuits blanches, le club Hï Ibiza semble être devenu un simple et immense hangar sombre et silencieux. L’île espagnole, qui accueille normalement les DJ les plus célèbres du monde, ne peut pas danser cet été en raison de la pandémie.

Les autorités régionales des îles Baléares n’ont autorisé que l’ouverture de petites discothèques, dont la capacité ne dépasse pas 300 personnes, mais uniquement pour boire quelques verres et sans le droit de danser sur la piste de danse.

Les immenses clubs, qui font la renommée d’Ibiza, sont hors saison.

Ces mesures ne sont cependant pas rejetées par le secteur, ce qui est clair que les normes de distanciation sociale imposées par la pandémie en empêchent toute partie. Quand on crie, la salive peut monter jusqu’à deux mètres. Qui gardera cette distance dans une boîte de nuit?, Demande José Luis Benítez, directeur de l’Association des loisirs d’Ibiza, représentant le secteur de la nuit sur l’île.

À Majorque, la plus grande des îles Baléares, une association de professionnels prévoyait de placer des marques sur le sol, où les gens danseraient simplement de manière isolée. Mais comment faites-vous si vous aimez une personne?

L’impact économique est sans précédent pour ce secteur, qui représente plus de 35% du PIB de l’île et génère des centaines de millions d’euros par an, explique Benítez.

Les propriétaires des discothèques et boîtes de nuit se résignent et préfèrent abandonner la saison et éviter les risques. Je dois être responsable, souligne Yann Pissenem, copropriétaire français de Hï Ibiza, l’un des plus grands magasins.

Vous pouvez essayer d’ouvrir pour gagner un peu, ajoute Benítez, faisant référence à certains clubs qui ont contesté l’interdiction, mais cela vous obligera à tout fermer, à avoir des problèmes s’il y a une source de contamination, et l’année prochaine la marque Ibiza serait tachée car elle l’aurait de nombreuses infections, faits saillants.

Cette pause dans la vie nocturne est palpable dans toute l’île. Sur les plages, les vendeurs ambulants vendant des tickets de discothèque ont cédé la place aux glaces et aux boissons, auprès des familles et des clients, tandis que le long des routes, de grands panneaux d’affichage annoncent encore des soirées DJ mondialement connues qui avaient été installées. avant la pandémie.

Dans le port d’Ibiza, seule la boutique de souvenirs de la légendaire boîte de nuit Pachá est ouverte. Cela déconcerte les touristes arrivant sur l’île depuis l’ouverture des frontières fin juin. C’est notre premier voyage à Ibiza et nous pensions qu’il y aurait des fêtes, même si le virus est toujours présent ici, nous sommes donc un peu déçus, regrette Mirkan Unvar, 19 ans, arrivé de Francfort.