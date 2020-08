▲ Voici à quoi ressemblaient les casiers hier après-midi Photo Yazmín Ortega Cortés

Ana Monica Rodriguez

Journal La Jornada

Jeudi 13 août 2020, p. 6

Les collaborateurs des salles de cinéma ont dirigé ce mercredi le protocole de réouverture masques, masques et thermomètres à la main, pour recevoir le petit public qui était encouragé à fréquenter ces lieux, qui sont restés fermés pendant près de cinq mois.

Dans l’espoir que tout s’améliorera, les gens sont revenus à une normalité dans laquelle les signes, le gel antibactérien, les thermomètres et les tapis désinfectants prévalent.

Les chaînes Cinemex et Cinépolis ont rejoint ces mesures et ont commencé à fonctionner à 30% de leur capacité. La Chambre nationale de l’industrie cinématographique (Canacine), qui représente les exploitants, a fait connaître, via une vidéo diffusée sur Facebook, les raisons pour lesquelles les cinémas sont des lieux à faible risque pour Covid.

Il précise que dans les chambres, nous gardons la bouche fermée: aucune salive n’est émise. Les sièges vides sont laissés pour garantir une distance saine. Les plafonds sont hauts et les filtres de climatisation sont constamment remplacés pour améliorer la qualité de l’air. Les enceintes sont rigoureusement nettoyées et désinfectées et plus de 100 mesures ont été mises en œuvre pour assurer la sécurité. Vous restez également assis au même endroit … Les cinémas respectent, voire dépassent, les normes internationales fixées par l’Organisation mondiale de la santé.

Hier, dans certains centres commerciaux, au lieu d’écouter de la musique de fond, une voix a été entendue encourageant constamment les gens à suivre des mesures sanitaires, mettant l’accent sur le lavage des mains, les éternuements formels et la distance saine.

Certificats

Nous sommes heureux de vous revoir. Pour prendre soin de vous et prendre soin de nous, nous avons mis en place des protocoles stricts de sécurité, de nettoyage et de désinfection dans nos cinémas, pour lesquels nous avons été formés et certifiés, souligne Cinépolis, dans l’un de ses cinémas. Un bon agent secret sait garder ses distances, il se lit en flèches bleues qui, placées au sol, marquent le chemin à suivre vers les casiers, encore vides. Certains fonctionneront l’après-midi.

Tandis que Cinemex, dans des panneaux posés sur le sol et des flèches indiquant le chemin de la confiserie – qui le matin quand il y a peu de monde fait également office de billetterie -, met en évidence: Devenez le héros du film; Garde tes distances!

En fait, ont déclaré les salariés des deux entreprises, nous cherchons à instaurer un peu de confiance pour que les gens reviennent progressivement.

Pendant ce temps, les quelques personnes, avec une certaine timidité et prudence, regardaient les panneaux d’affichage sur les écrans. Avant d’entrer dans l’une des pièces, déjà avec des bonbons et des boissons gazeuses à la main, un couple de filles a commenté à ce journal: Nous étions ici et nous voulions aller au cinéma et sortir de l’enceinte, il fallait déjà reprendre les choses.

L’une des mesures adoptées pour la réouverture des chambres, soulignent-ils, est le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces et espaces; De plus, il y a une séparation entre les spectateurs qui garantit une distance minimale de 1,50 mètre.

Dans le cas de Cinemex, vous ne pouvez entrer que par paires; il y a une séparation de quatre places vides entre elles, en plus une rangée de sièges sera occupée et une autre non.

Des distributeurs de gel ont été placés dans différentes zones des cinémas qui, expliquent-ils, contiennent 70% d’alcool; Par ailleurs, Cinépolis rappelle qu’elle veille à la santé des salariés avant et pendant leur journée de travail. Nous garantissons un lavage et une désinfection constants des mains.

Le paiement des billets par carte est une autre des recommandations à l’intérieur des cinémas; De même, il est suggéré de les acheter via les canaux numériques.

Il est également surveillé qu’une bonne distance entre les clients est maintenue à la fin de chaque fonction, puisque la sortie est organisée par ligne, de manière ordonnée.

D’autre part, Cinemex a entamé mercredi son alliance pour exploiter Autocinema Open Air à l’Arena Ciudad de México.