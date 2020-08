Si vous voulez sortir un peu de la routine et préparer quelque chose de délicieux pour vos proches, le bonbon aux œufs sera votre meilleure option, car sa préparation est très simple et ne vous prendra pas longtemps.

Bonbons aux œufs

Ce qui est vraiment tombé amoureux de tous les amateurs de cuisine, c’est que cette recette ne nécessite pas de niveau expert, car sa préparation est si simple que même un enfant peut la faire. Sans plus tarder, nous allons avec la recette.

Ingrédients:

½ cuillère à café d’essence de vanille

8 jaunes d’oeuf

150 grammes de sucre

Processus

Pour débuter avec cette délicieuse recette il faut dissoudre le sucre dans un peu d’eau et cuire à feu doux, puis ajouter les jaunes un à un en remuant avec une cuillère en bois jusqu’à ébullition, enfin ajouter l’essence de vanille et laisser cuire pendant 3 minutes de plus et le tour est joué.

Cette recette est idéale pour accompagner de bons toasts ou pour remplir des gâteaux et des alfajorcitos, il est également recommandé de choisir de gros œufs pour obtenir une plus grande quantité.