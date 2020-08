Il omelette C’est un plat délicieux, polyvalent et très simple à préparer. Avec peu d’ingrédients (et ceux que vous aimez le plus), vous pouvez préparer un déjeuner totalement express si vous n’avez pas le temps de cuisiner et que vous ne voulez pas commander la livraison.

Les recettes d’omelette sont des recettes de base des œufs, c’est-à-dire d’une omelette aux œufs remplie de différentes choses. Aujourd’hui, nous partageons la préparation du célèbre Cuisine Paulina, avec l’astuce parfaite pour une omelette moelleuse, onctueuse et délicieuse.

Obtenez l’omelette parfaite avec un seul œuf.

Ingrédients:

1 oeuf

Un peu de fromage (ou ce que vous préférez pour le remplir)

Processus:

Cassez l’œuf dans un bol et battez-le rapidement. Cela amènera l’œuf à prendre de l’air et à devenir plus pelucheux.

Dans une poêle à feu (moyen), faites fondre un peu de beurre (ou placez l’huile) et nous allons jeter notre œuf au centre.

Quand on voit qu’il est déjà un peu cuit en dessous, mais au dessus il est encore assez liquide, ajoutez ce que vous voulez remplir.

Sans attendre longtemps, nous allons attraper une spatule et rapidement nous allons joindre l’extrémité vide de l’œuf avec l’autre extrémité, recouvrant notre morceau de fromage. Ce qui va se passer, c’est que les pointes finiront de cuire ensemble et ainsi notre omelette sera parfaitement scellée et notre garniture finira de cuire à l’intérieur de l’œuf. Toujours à feu moyen.

Il reste à retourner notre omelette une fois qu’elle est bien cuite d’un côté pour qu’elle cuit bien de l’autre et c’est tout!