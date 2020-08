Comme les fans de MCU le savent, Thor eu un début un peu difficile. S’il a toujours été l’un des membres les plus forts des Avengers, il était aussi le plus unidimensionnel et le moins intéressant. Ses deux premiers films sont devenus parmi les plus terne et sans inspiration que Marvel ait jamais produits, et il y a plusieurs années, son avenir ne semblait pas si brillant.

Mais c’était alors et c’est maintenant. Aujourd’hui, Thor est l’un des membres les plus drôles et les plus complets des Avengers. En quelques photos seulement, le dieu du tonnerre a réussi à éclipser pratiquement chacun de ses collègues en termes de popularité, et les chances pour les futurs films sont plus brillantes que jamais.

Pourquoi Thor serait-il le seul Avenger original à apparaître dans les futurs films d’équipe? Eh bien, le succès financier et critique de Thor: Ragnarok de Taika Waititi mis à part, il devrait également revenir pour Love and Thunder. Cet exploit est assez spécial en soi, car il en fait le seul Avenger original et vivant à recevoir un film de phase 4 autonome dans la chronologie actuelle.

Mais il y a aussi d’autres raisons. Avengers: Endgame a mis fin aux arcs d’histoire individuels de pratiquement tous les membres de l’équipe d’origine. Black Widow s’est sacrifiée pour récupérer une Infinity Stone, Hawkeye est retournée dans sa famille à la campagne, Tony Stark s’est sacrifié pour sauver l’univers et Captain America a voyagé dans le temps pour ramener les Stones à leur place légitime.

De tous les Avengers originaux, seuls Thor et Hulk n’ont pas eu de fin définitive. Et étant donné que Bruce Banner – maintenant connu sur Internet sous le nom de Smart Hulk – semblait déjà avoir maîtrisé ses démons personnels hors écran au début du blockbuster de l’année dernière – cela laisse Thor comme le seul Avenger avec un potentiel narratif non réalisé.

Comme l’explique .:

Thor peut facilement avoir un avenir au-delà de Thor: Love and Thunder même si des personnages comme Jane Foster et Beta Ray Bill peuvent le remplacer, car le public veut voir plus de lui maintenant qu’il a changé pour le mieux, et il y a encore beaucoup d’histoires qui peut être exploré car il n’est pas humain, ce qui signifie qu’il peut vivre plus longtemps que les autres personnages.

Et quant à lui apparaissant dans Avengers 5? Eh bien, voici pourquoi . pense que cela a du sens:

Avec cinq des six Avengers originaux morts, à la retraite ou impliqués dans des conflits en coulisse, l’équipe d’un potentiel Avengers 5 devrait être formée de personnages déjà introduits dans la saga Infinity, tels que Captain Marvel, Black Panther, Doctor Strange, Scarlet Witch, etc., ainsi que certains de la phase 4. Bien que la plupart de ces personnages soient déjà familiers au public, la nouvelle équipe Avengers pourrait bénéficier du seul Avenger original restant. En ayant Thor, ils auraient non seulement une sorte de mentor ou de leader, mais cela donnerait au public un sentiment de familiarité et une touche de nostalgie car il est un lien avec l’équipe qui a tout commencé. De plus, l’équipe pourrait utiliser son sens de l’humour.

Tous les bons points, bien sûr. Mais dis-nous, tu penses Thor a encore un bel avenir dans le MCU? Ou est-il en train de sortir maintenant que Jane revient? Sonnez ci-dessous avec vos pensées.