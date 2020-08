Baby revient pour une troisième et dernière saison en septembre 2020. La série italienne est un joyau étranger caché depuis plusieurs années, alors jetons un coup d’œil à ce à quoi nous pouvons nous attendre de la dernière saison sur Netflix le 16 septembre 2020.

De retour sur Netflix en novembre 2018, la série italienne pourrait être comparée à Elite avec une distribution centrée sur les adolescents. La série suit deux filles de la partie riche de Rome qui s’aventurent dans le monde souterrain de la ville et mènent une double vie.

La série a été renouvelée peu de temps après le retour de la deuxième saison en octobre 2019, mais la principale mise en garde est que ce sera la troisième et dernière saison du drame.

Baby fait partie d’un nombre croissant d’originaux italiens Netflix, Curon étant la version la plus récente du pays.

Parlant de la troisième et dernière saison, les auteurs de l’émission ont déclaré (traduit de l’italien):

«Nous sommes ravis d’annoncer la troisième saison de Baby, qui sera également la finale. C’est incroyable de voir combien vous avez fait ce voyage avec nous et nos personnages. Nous vous sommes reconnaissants d’avoir aimé cette série, de l’avoir suivie. On sent que les personnages ont terminé leur voyage et qu’après trois saisons l’histoire a atteint sa conclusion naturelle. Nous sommes extrêmement satisfaits d’être arrivés jusqu’ici et nous sommes prêts pour la grande finale ».

Le tournage de la série s’est terminé en février 2020, peu de temps avant la fin de la majorité des productions Netflix en raison de la pandémie mondiale.

À quoi s’attendre de Baby saison 3

Nous n’avons pas encore reçu de bande-annonce officielle, mais Netflix Italia a publié une bande-annonce composée de 38 secondes de nouvelles images. Ce clip est accompagné de la légende «Aucun secret ne dure éternellement».

Cela implique que nous allons presque certainement voir les deux filles obtenir leur comeuppance dans la troisième et dernière saison, leur double vie n’étant plus durable à maintenir.

Teamworld a quelques idées et théories supplémentaires sur ce à quoi vous pouvez vous attendre de la dernière saison.

Quant à savoir qui revient, la source italienne Daninseries confirme que les acteurs et actrices suivants reviendront pour la saison 3:

Riccardo Mandolini comme DamianoGiuseppe Maggio comme FioreBrando Pacitto comme FabioMirko Trova comme BrandoChabeli Sastre Gonzalez comme CamillaLorenzo Zurzolo comme NiccolòClaudia Pandolfi comme MonicaGalatea Ranzi comme Elsa AltieriMassimo Ferrari Poggio comme Arturo Altieri comme Isabella

Comme par les saisons précédentes, le spectacle est livré avec plusieurs audio et sous-titres, y compris des sous-titres anglais et dub plus des doublages pour le français, le polonais et le portugais. Il a également une description audio disponible, mais uniquement en italien.

Encore une fois, six épisodes composent la dernière saison de Baby.

Avez-vous hâte de voir la saison 3 de Baby arriver sur Netflix? Faites le nous savoir dans les commentaires.