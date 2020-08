Bad Bunny a reçu 8 prix le soir où la musique urbaine sans public a régné au Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, en Floride. Pourtant, la nuit a fait danser les fans de chez eux, prouvant que rien n’arrête la musique dans le monde.

Le « Bad Rabbit » a repris la soirée des récompenses.

« The Most Trendy », « Uña por Uña », « El Cuarentema », « Sneakerhead », « De Etiquette », « OMG Collaboration », « Calls My Attention », « I Want More », sont les huit nominations qui ont remporté le Portoricain qui a suscité la polémique avec sa musique et n’a pas l’intention de s’arrêter.

La soirée était accompagnée d’un hommage à la reine de Tex Mex Selena Quintanilla aux mains des talentueuses Danna Paola, Natti Natasha, Greeicy Rendón et Ally Broke.

Le travail en tant qu ‘«agents de changement» de Ricky Martin, Pitbull et Becky G, qui ont réussi à promouvoir la conscience sociale des jeunes d’aujourd’hui, a également été reconnu.

Outre Bad Bunny, J Balvin, Karol G et Anuel AA ont continué sur la liste des gagnants qui ont remporté plus de prix.

La soirée a commencé avec l’interprétation du single « One World One Prayer », écrit par Emilio Estefan pour « The Wailers », un groupe dirigé par le légendaire Bob Marley.

La soirée s’est terminée par un hommage émouvant à la reine des reines Celia Cruz, qui vivra pour toujours au cœur du monde entier pour son charisme et son talent humain.