Bande-annonce de Batman publiée avec Robert Pattinson | Réforme

L’un des personnages et super-héros les plus emblématiques de toute l’histoire est Batman, chaque fois qu’un nouveau film sur le personnage est lancé, ils créent une controverse, comme celui qui est sur le point de sortir, il mettra en vedette Robert Pattinson, ce 22 août le premier bande annonce.

La surprise pour le fandom de la bande dessinée et surtout le personnage était que le nouveau protagoniste serait celui qui jouait Edward Cullen dans la saga du crépuscule Robert Pattinson un film qui, bien qu’il ait été un succès au box-office a été durement critiqué, il jouera désormais Bruno Díaz ou Bruce Wayne en anglais dans le nouvel épisode de Homme chauve-souris.

C’était à travers le DCFanDome que la bande-annonce a été partagée, comme vous vous en souviendrez récemment, le Comic Con a eu lieu, mais la société DC Comics Il n’a pas participé car il a décidé de faire son propre événement, qui a lieu.

Il y a environ une heure, la bande-annonce est sortie et au moins Twitter prend beaucoup de r3v0lution pour la bande-annonce, comme toujours avant la sortie d’un film, il y a à la fois de bonnes et de mauvaises critiques, cela dépend beaucoup du goût des gens et malheureusement ce n’est pas le cas. Cela peut plaire à tout le fandom, ce que certains prétendent, c’est que les histoires qui sortent au cinéma sont fidèles aux bandes dessinées.

ROBERT PATTINSON JE ME FERME LA BOUCHE !!!! Je tiens à m’excuser, au nom de tout le monde, de l’avoir sous-estimé … », a commenté un internaute sur Twitter.

Apparemment, la surprise de la bande-annonce a laissé plusieurs internautes surpris dans les petites scènes dans lesquelles il apparaît Robert PattinsonApparemment, ce sera un très bon film, bien que d’autres aient déjà annoncé qu’ils ne perdraient pas de temps à le regarder, peut-être qu’à l’avenir ils le seront et seront surpris.

Pendant ce temps, dans le teaser, nous pouvons apprécier un Homme chauve-souris Beaucoup plus sombre, et malgré le fait que sa voix soit beaucoup plus claire et délicate par rapport à d’autres masques qui ont donné vie à Bruce Wayne dans le passé, cela ne l’a rendu que plus frappant que beaucoup ne le croyaient.

Un autre personnage que nous avons toujours aimé voir et qui ne fait probablement pas exception cette fois-ci est Catwoman ou Catwoman en traduction, car pendant quelques secondes, vous pouvez voir un combat entre Batman et celui qui semble être elle car sur sa tête elle porte un détail sinon un serre-tête quelque chose qui ressemble aux oreilles bien connues du personnage.

Maintenant c’est Batman !!! SENSATIONNEL. Il a cette sensation de bande dessinée classique, mais sombre, graveleux et terre-à-terre. Je suis totalement à l’intérieur maintenant », a commenté un autre internaute excité sur Instagram de Batman.

Bien que plusieurs utilisateurs continuent de « se révéler » contre la nouvelle tranche du personnage, certains mentionnent que Christian Bale était l’un des meilleurs acteurs à jouer Homme chauve-sourisAvant cela, d’autres internautes se sont prononcés pour défendre la production car ils affirment que Bale ne voulait pas faire plus de films de chauves-souris.

Pour le meilleur ou pour le pire Robert Pattinson est la nouvelle image qui représente Bruce Wayne, on attend beaucoup de ce film car depuis que la nouvelle de la sélection du protagoniste a été partagée, des critiques sévères ont commencé, car l’acteur n’a pas le physique musclé comme celui qui est utilisé pour apparaître à l’écran lorsque représentent Batman, mais nous pouvons être agréablement surpris.

Robert Pattinson a été Edward Cullen dans Twilight, Cedric Diggory dans Harry Potter et maintenant il va être Batman. Pouvez-vous être plus emblématique que cet homme? », Commentent-ils sur Twitter.

Le #EdwardCullen évolue rapidement depuis la sortie de la bande-annonce, tout comme #ChristianBale et #Batman.

