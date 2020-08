Bande-annonce et affiche exclusives de Nail in the Coffin: The Fall and Rise of Vampiro

Avant ses cinémas sélectionnés et ses débuts numériques début septembre, ComingSoon.net a reçu en exclusivité la première affiche et la première bande-annonce du prochain documentaire. Clou dans le cercueil: la chute et la montée de Vampiro centré sur le lutteur titulaire semi-retraité. La bande-annonce peut être consultée dans le lecteur ci-dessous!

Le lutteur professionnel semi-retraité Ian Hodgkinson révèle les dures réalités derrière le glamour d’être dans le monde de la lutte en tant que tristement célèbre «Vampiro». Légende de la Lucha Libre, Hodgkinson raconte l’étonnante histoire de son ascension fulgurante vers la gloire dans les années 90 et de la façon dont elle l’a presque tué. Pourtant, rien de tout cela n’était aussi éreintant que sa vie actuelle – travaillant dans les coulisses en tant que directeur des talents pour Lucha Libre AAA à Mexico et Lucha Underground à Los Angeles, tout en élevant simultanément sa fille adolescente Dasha dans le nord du Canada. en tant que parent seul.

Contrairement à de nombreux documentaires de lutte professionnelle auparavant, le réalisateur Michael Paszt a construit un regard fascinant et sincère sur un lutteur qui a surmonté et continue de se battre contre les blessures physiques, les abus sexuels et la toxicomanie. Sans parler des histoires folles de travail pour Milli Vanilli et de lutte aux côtés du groupe punk rock The Misfits – les histoires de Vampiro sont multiples et complètement passionnantes.

Raconté à travers une collection captivante de vidéos personnelles et d’entretiens personnels avec ses amis les plus proches et sa famille, Clou dans le cercueil est un regard intime et authentique sur un père célibataire aux prises avec la célébrité, les pressions des responsabilités professionnelles et personnelles et sa propre mortalité.

Après avoir fait ses débuts au Fantastic Fest l’année dernière avec des critiques élogieuses, Clou dans le cercueil: la chute et la montée de Vampiro devrait sortir en salles le vendredi 4 septembre, suivi d’une large sortie sur les plateformes numériques et en VOD le mardi 8 septembre!