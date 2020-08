MeidasTouch, un PAC démocrate progressiste fondé par les frères Ben, Brett et Jordan Meiselas, a publié une publicité ciblée LGBTQ + sous la bannière «Enough is Enough».

Le groupe s’est associé à Vote Proud, une initiative de vote pour la communauté LGBTQ fondée par Bruce Roberts, Lisa Halliday et Jake Resnicow et coprésidée par Sharon Stone, Elton John et David Furnish, Billy Porter, Sean Hayes, Andy Cohen, Lisa Rinna et Laverne Cox, entre autres.

Le clip intègre le hit n ° 1 de 1979 «No More Tears (Enough Is Enough)», co-écrit par Bruce Roberts et interprété en duo par Barbra Streisand et Donna Summer, qui ont commenté: «Vote Proud est ravi d’être Partenaire de MeidasTouch dans cette sensibilisation LGBTQ. Nous nous sommes alignés sur MeidasTouch parce que nous aimions leurs vidéos persuasives percutantes et nous avons estimé qu’il était important de prendre position et d’amplifier notre appel à l’action pour notre communauté. L’enjeu est trop important pour que nous ne puissions pas toucher et s’engager avec la grande partie de la communauté qui n’a pas voté en 2016. » (Plus de 50% de la communauté LGBTQ + n’a pas voté lors de la dernière élection présidentielle.)

Roberts a déclaré: «J’ai écrit« Enough is Enough »il y a de nombreuses années. Barbra Streisand et Donna Summer l’ont enregistré et ont eu un disque n ° 1 mondial, se vendant des millions. Et toutes ces années plus tard, il est devenu un hymne au changement et à l’égalité en Amérique aujourd’hui. Je suis fier de travailler avec MeidasTouch sur cette initiative pour diffuser le message en utilisant ma chanson.

« Nous avons obtenu les droits sur la chanson, avec le soutien total de Bruce – contrairement aux méthodes que Trump utilise, où il ne demande même pas la permission des auteurs-compositeurs », a ajouté Brett Meiselas. «J’ai hâte de poursuivre notre action auprès de la communauté LGBTQ avec Vote Proud.»

Regardez la vidéo ci-dessous: