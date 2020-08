Battlefield 6 se rapproche chaque jour pour renouveler la franchise, qui a laissé une sensation agréable et très agréable avec sa cinquième tranche et pour s’améliorer, on s’attend à ce que dans la prochaine version, nous trouverons des cartes pour 128 joueurs, dupliquant le mode classique 32 contre 32 de Battlefield V.

DICE, la société en charge de nous confier la saga Battlefield, prend acte du plus récent succès en FPS, qui est sans aucun doute le Battle Royal de Call Of Duty, Warzone, ce qui vous permet de créer un lobby de jusqu’à 150 joueurs en équipes de quatre.

Selon Tom Henderson, un initié du secteur et une source fiable en matière de fuites, Battlefield 6 serait intéressé à reproduire ce succèsDès le départ, avec des cartes qui lui permettent d’accueillir beaucoup plus de monde.

Nous ne savons pas si, vraiment, eCeux-ci seront utilisés simplement dans les jeux 64 vs 64 ou si c’est l’entrée d’une nouvelle étape du jeu dans laquelle, inévitablement, cela ajoutera à la tendance de plus en plus claire que les Battle Royal sont le format ayant le plus d’impact du moment.

Dans les informations qui Tom Henderson fuite, il est également précisé que DICE ne travaille actuellement que sur les plus grandes cartes, mais que le mode traditionnel 32 contre 32 restera au centre du multijoueur.

Ce qui est présumé, c’est que DICE et Battlefield 6 vont expérimenter, pour l’instant en phase de développement, de nouvelles alternatives pour rendre le jeu capable d’attirer tous les joueurs qui connaissent déjà la franchise mais aussi pouvoir rivaliser directement avec Call Of Duty, qui jusqu’au lancement de Modern Warfare avait connu un ralentissement, précisément en raison du grand choix et de la décision de Battlefield au moment du développement de sa cinquième édition.

Pour l’instant, ce qui est clair, c’est que le développement du nouvel opus de ce jeu veut s’orienter vers les plus grands et les résultats en seront connus lors de l’annonce de la date de lancement, qui sera courant 2021, éventuellement en novembre.