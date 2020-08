Au moins quelques développeurs de Manhattan ont réalisé que de nombreux acheteurs de condos de luxe aux poches profondes préfèrent la classe au verre. Il y a le Fitzroy, à Chelsea, et le Vandewater, dans l’Upper West Side, sans parler de plusieurs immeubles d’appartements de haut niveau conçus par l’architecte Robert Stern, qui présentent une architecture traditionnelle et digne en pierre rappelant le début du XXe siècle.

Bien sûr, le coût de construction d’un immeuble d’appartements cinq étoiles comme s’il était 1920 au lieu de 2020 est généralement un obstacle à la construction de bâtiments à parement de pierre magnifiquement détaillés. Cependant, avec la Beckford House and Tower sur le riche Upper East Side de Manhattan, au 301 East 80th Street entre la 1ère et la 2ème avenue, le coût et la classe semblent avoir trouvé un juste milieu – à condition que vous soyez millionnaire, bien sûr.

Comme son nom l’indique, le projet est un développement de deux bâtiments entièrement conçu par Studio Sofield, une entreprise de renommée mondiale associée aux intérieurs de boutiques de haute couture pour YSL, Gucci et Tom Ford. Passer du commerce de détail au résidentiel est rare pour les designers haut de gamme; Cependant, l’opportunité de mélanger le glamour haute tension avec une architecture majestueuse d’avant-guerre s’est avérée une entreprise séduisante pour Studio Sofield.

La section de la tour comprend 29 étages joliment revêtus de calcaire de l’Indiana posé à la main et de grès brun de Brynne. Terrasses et balcons Juliette ponctuent les lignes épurées. Les intérieurs sont un doff-of-the-cap clair aux maisons d’appartements distingués de Manhattan. Et les corniches géométriques, le parquet en chêne posé à chevrons, les accents de marbre statuaire et les hauts plafonds de 13 pieds dans les penthouses, qui bénéficient également de terrasses extérieures en retrait, se combinent avec l’extérieur classique pour créer une aura de permanence et d’histoire.

Un lobby de style Art déco orné de lustres dans la section Tower s’ouvre sur le piano-bar des résidents. Ailleurs, les équipements contemporains garantissent que les familles bien nanties du bâtiment et les fanatiques de fitness ne se sentiront pas à leur place. Ils comprennent une salle de jeux (baby-foot, n’importe qui?), Une salle de jeux pour enfants, un terrain de basket demi-terrain double hauteur, un centre de fitness et des studios de formation de yoga. Il y a aussi une piscine de 65 pieds avec un plafond en verre, des détails en métal ornés et une murale en mosaïque de verre personnalisée.

Beckford House, le plus petit des deux bâtiments, ne mesure que 21 étages avec un mélange de résidences à une, deux et trois chambres ainsi que plusieurs espaces de cinq chambres. Il y a trois penthouses en plein étage et un somptueux duplex avec un prix exorbitant. Les aménagements intérieurs de la section de la maison sont similaires à ceux de la tour, avec un parquet en chêne blanc, des plafonds imposants et des détails de menuiserie complexes. Une terrasse sur le toit et une cuisine extérieure se trouvent au 20e étage, tandis que les suites de fitness et de yoga sont au sous-sol.

Beckford House est sur le point d’achever cet automne, avec l’ouverture de Beckford Tower plus tard l’année prochaine. Les prix varient de 2 millions de dollars à plus de 25 millions de dollars. Douglas Elliman est le courtier exclusif du projet.