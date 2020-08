De l’écriture

Journal La Jornada

Samedi 15 août 2020, p. 8

Lors de l’enregistrement de son troisième album, Belén Cuturi a dû s’arrêter en raison de la quarantaine générale; il y a eu un changement de plans et le travail s’est poursuivi à distance, « mais la chanson Aimara était prête à partir », explique l’auteur-compositeur-interprète uruguayen basé à Mexico.

Avec deux albums studio et un EP live (lecture étendue), et le troisième à la porte, Cuturi dit: «Contrairement aux deux premiers albums, qui étaient le résultat d’un processus d’enregistrement intense pour les compléter, maintenant, dans ce Bref, j’enregistre les chansons une par une; Je viens de faire Aimara et j’ai déjà une autre chanson enregistrée à sortir en septembre et nous en sortirons sûrement une autre à la fin de l’année. L’album complet sortira en 2021.

Aimara, a été composé par Belén elle-même et produit par Eduardo Cabra, ancien Calle 13, lauréat de différents Grammy Awards.

En guise de question directe sur l’origine de la chanson, l’Uruguayen a partagé: «Nous avons choisi cette chanson comme la première parce qu’elle a cette empreinte d’être un peu différente de mes albums précédents: un son différent, peut-être un peu plus pop, avec beaucoup de percussions, elle a une basé sur le candombe, qui est traditionnel de l’Uruguay, mais il a aussi ce mélange de pop différent de mes chansons passées, qui sont beaucoup plus organiques, et je pense qu’Aimara a un rythme plus ethnopop.

▲ Belén Cuturi. Photo Cristóbal de la Cuadra

«Quant aux paroles, elles sont apparues comme une inspiration pour le nom d’un bateau de pêche qui se trouve sur une rive de l’Uruguay, près de Montevideo, c’est-à-dire que c’est un bateau qui existe. Et la chanson est née en voyant ce bateau amarré au quai avec le nom Aimara. J’ai voulu dédier un thème au navire comme demande de libération, lâcher prise de nos soucis et se donner un peu pour se soulager et à cette liberté du corps de danser, d’oublier ce qui nous lie. C’est un peu l’ordre de cette chanson et c’est sur quoi sont basées les paroles. «

Aymara est désormais disponible sur toutes les plateformes numériques.