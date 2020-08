Bella Thorne, la fille de Disney devenue magnat du cannabis, chanteuse et star érotique

▲ À gauche, l’actrice dans une scène de son nouveau film; à droite, dans l’une de ses présentations. Les deux images ont été extraites de sa page Facebook.

De la rédaction

Journal La Jornada

Lundi 10 août 2020, p. a10

Je ne me sens plus comme une menteuse, dit Bella Thorne, la fille de Disney devenue magnat du cannabis, actrice érotique, chanteuse et star de cinéma.

Mentir est l’une des choses que je ne peux pas faire. Je ne veux pas, je n’ai pas le temps pour ça. J’avais l’impression que toute ma vie je mentais, parce que les gens ne pouvaient pas me comprendre. Ils ne comprenaient pas pourquoi je prends les décisions que je prends, ni pourquoi je dis les choses que je dis. Ils avaient toujours besoin d’une explication et je ne savais pas comment la donner, à part commencer par le début.

Thorne a commencé très jeune. À six semaines, il travaillait déjà sur des publicités télévisées. À l’âge de neuf ans, elle a perdu son père dans un accident de moto, la laissant comme seul soutien de famille de sa famille. Quand elle a eu 13 ans, elle a été sélectionnée pour jouer dans la sitcom Disney Shake it Up, grâce au fait qu’elle a pu gagner suffisamment, elle a réussi à empêcher sa mère et ses frères de se retrouver sans abri.

À l’écran, elle était brillante, contrôlée et aurait failli être renvoyée pour avoir porté un bikini à la plage. Au cours de cette étape, elle serait plongée dans de mauvais films pour enfants et des comédies médiocres, tout en cachant son traumatisme personnel et son insatisfaction créative. Cela a changé en 2017 lorsqu’elle a révélé qu’elle avait subi des abus sexuels entre six et 14 ans.

Il a 22 ans, mais parle avec la clarté de quelqu’un qui a beaucoup vécu. Je ne peux pas ne pas être ouvertement pansexuel, ou toute cette putain de merde dont je parle. Je ne peux pas être comme beaucoup de célébrités et cacher toute ma merde mentale, ma dépression, mon anxiété, mes troubles alimentaires. Je ne vais pas cacher tout cela là où personne ne peut le trouver, a-t-il déclaré à The Independent.

En moins de 12 mois, Thorne a publié un livre de poésie visuelle, a été critiquée par Whoopi Goldberg lorsque ses photos de nu ont été divulguées, a lancé une ligne de produits à base de cannabis, a enregistré le piège à succès Bitch I’m Bella Thorne et a réalisé une bande explicite d’une page. de la pornographie. Maintenant, il joue dans Infamous.

Considérez votre travail comme faisant partie d’un tout

La chanteuse voit son travail comme faisant partie d’un tout. Une tarte est composée de plusieurs morceaux, donc si vous en retirez un, il n’a pas le même goût, dit-il. Jusqu’à présent, vous avez exploré presque tous les recoins de l’industrie du divertissement. «Je n’ai jamais eu plus de quelques semaines de congé dans ma vie. C’est du genre: ‘Je me demande s’ils pourraient me payer pour faire cette merde.’

Il existe certains parallèles entre Thorne et Arille, le personnage qu’il joue dans Infamous. Il s’agit d’une fille qui travaille sur Internet et d’une survivante d’abus. Le film reflète l’ère d’Instagram où les jeunes recherchent à la fois une validation personnelle de la plateforme et l’opportunité de capitaliser.

Thorne comprend bien les deux côtés. C’est une acceptation immédiate, c’est une nécessité. Vous en avez tellement faim qu’il est facile de faire trois pas de plus. Je pense que beaucoup de gens pensent de cette façon à propos des médias sociaux. Ils sont tous un peu à court de franchir la ligne, qui ne cesse de s’amincir de plus en plus, a-t-il déclaré.

Le compte Instagram de Bella sert de portail pour toute une génération. C’est l’une des niches les plus lucratives des États-Unis, car il est rapporté qu’elle facture aux marques environ 65 000 dollars par publication, en plus d’être l’une des plus satisfaisantes.

Les réseaux sociaux lui ont également permis de transmettre qui elle est vraiment. Elle a utilisé les plateformes pour parler ouvertement de sa sexualité, et là aussi, elle dissipe les rumeurs qui l’entourent. Bella dit qu’elle ressent un certain plaisir à ne pas être ce que les gens pensent qu’elle est.

«Les gens ont l’idée que je suis une fêtarde folle ou une pute droguée. Je ne comprends pas parce que j’ai l’impression de ne pas publier de putain de merde. Je suis honnête, et cela me pose parfois des problèmes, mais en même temps, la plupart des gens qui me rencontrent s’excusent. Quelque chose comme: ‘Je suis désolé, j’ai lu tous ces trucs et j’avais une image dans ma tête. Maintenant que je te connais, je me sens mal parce que je me rends compte que c’est complètement faux et que je n’aurais jamais dû rien lire. Je l’ai entendu des réalisateurs, des producteurs, même des amis, je l’entends tout le temps ».

Rendre public ses traumatismes l’a aidée à guérir, a déclaré Thorne. Avant qu’elle ne soit arrêtée dans la rue pour son travail, les gens s’avancent maintenant désireux de décharger leur propre douleur. «Avant, c’était comme ‘Bella, je t’aime, oh mon Dieu. Mais maintenant c’est, « Oh, Bella est une célébrité, mais c’est quelqu’un à qui tu peux parler de cette merde, parce qu’elle comprend, ce n’est pas une salope qui porte un jugement. »

Pour l’instant, Thorne prend les jours comme ils viennent. La merde devient plus facile, plus difficile Les problèmes vont et viennent. Vous savez, c’est la vie.