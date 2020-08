Ben Affleck à la tête du film Making-of-Chinatown à la Paramount

Cela fait quatre ans que Ben Affleck, lauréat d’un Oscar, est entré pour la dernière fois dans le fauteuil du réalisateur pour un projet de long métrage et, bien qu’il ait un certain nombre de projets qu’il serait censé diriger, Deadline signale que le Argo scénariste / réalisateur a signé pour le prochain making-of direct de Paramountquartier chinois projet, Le grand au revoir.

Basé sur le roman du même nom de Sam Wasson, l’histoire racontera l’histoire des coulisses du classique du film noir mettant en vedette Jack Nicholson, des modes de vie troublés de Nicholson et du réalisateur Roman Polanski au scénario de ce qui est souvent considéré comme l’un des le plus grand jamais écrit et l’éclipse alors imminente des studios amis des cinéastes des années 70.

Des sources rapportent qu’en plus de la réalisation, Affleck est sur le point de produire et de rédiger le scénario de l’adaptation, les droits du roman étant initialement acquis par Saturday Night Live le producteur Lorne Michaels, qui l’a ensuite amené au studio et est également attaché à la production.

Le projet est également considéré comme une priorité majeure par le studio et Affleck, l’ancien directeur du studio Robert Evans, qui a conclu l’accord sur le film original, étant passé en octobre. Evans était également bien connu pour avoir aidé à redéfinir la gestion d’un studio dans les années 70 avec son financement de la franchise de crime de poids lourd. Le parrain chez Paramount. Affleck est bien connu pour son amour de l’histoire du cinéma, très visible dans son thriller historique récompensé par l’Oscar du meilleur film en 2012 Argo, et même si on ne sait pas s’il jouera également dans le film comme il l’a fait avec trois de ses quatre efforts de réalisateur, on s’attend à ce que le projet attire des talents de premier plan devant la caméra.

Le dernier effort d’Affleck derrière la caméra était l’adaptation 2016 de Dennis Lehane Vivre la nuit, qui était une bombe au box-office et a reçu des critiques généralement mitigées de la part des critiques, et s’est depuis concentré sur son jeu d’acteur, puis sur sa sobriété. Après son retour de cure de désintoxication, l’écrivain / réalisateur / acteur de 47 ans est revenu au théâtre avec le drame sportif Le chemin du retour, pour lequel il a reçu des éloges de la critique dans ce que beaucoup considèrent comme la meilleure performance de sa carrière, et attend actuellement de revenir à la production sur le Robert Rodriguez-Helmed Hypnotique et Ridley Scott’s Le dernier duel tout en développant un drame policier axé sur la fraude au monopole de McDonald avec un collaborateur de longue date, Matt Damon.

(Crédit photo: Emma McIntyre / . pour SiriusXM)