Ben Affleck était très ouvert à reprendre le rôle lorsque les producteurs l’ont approché.

L’un des producteurs de The Flash d’Ezra Miller a révélé que Ben Affleck était étonnamment ouvert à reprendre son rôle de Batman.

Plus tôt dans la journée, nous avons tous reçu un choc énorme quand il a été révélé que Ben Affleck allait reprendre son rôle de Batman pour le prochain film d’Ezra Miller, The Flash. Ce qui le rendait si surprenant pour beaucoup, c’était à quel point Ben Affleck semblait catégorique sur le fait qu’il en avait fini avec le rôle. Il expliquera plus tard qu’il s’est éloigné du rôle en raison de préoccupations pour sa sobriété et qu’au cours des trois films de DC, il avait perdu sa passion pour le rôle. Mais maintenant, il semble que l’acteur soit dans un bien meilleur état mental et qu’il soit sur le point de reprendre le rôle du Caped Crusader.

Lors d’une récente interview avec Vanity Fair, l’un des producteurs de The Flash d’Ezra Miller, Barbara Muschietti, a révélé que Ben Affleck était étonnamment ouvert à reprendre le rôle de Batman pour le prochain film, spéculant qu’il était dans un bien meilleur endroit que lui. C’était quand il a quitté le rôle à l’origine:

«Il y a eu toutes sortes d’histoires et de choses qu’il a dit lui-même sur le fait qu’il avait beaucoup de mal à jouer à Batman, et cela avait été difficile pour lui. Je pense que c’était plutôt une période difficile de sa vie. Lorsque nous l’avons approché, il est maintenant à une époque très différente de sa vie. Il y était très ouvert, ce qui nous a un peu surpris. C’était un point d’interrogation.

Réalisé par Andy Muschietti à partir d’un scénario écrit par Christina Hodson, la scribe Birds of Prey, The Flash sera inspiré par le scénario de la bande dessinée Flashpoint qui a suivi The Flash alors qu’il naviguait dans un univers DC modifié. Écrit par Geoff Johns et dessiné par Andy Kuber, Flashpoint a radicalement modifié le statut de l’univers DC Comics et conduit au lancement des nouveaux 52 titres. On ne sait actuellement pas quelle inspiration le prochain film d’Ezra Miller inspirera de la bande dessinée.

Le Flash devrait sortir en salles le 3 juin 2022. Restez à l’écoute pour toutes les dernières nouvelles sur le rôle de Ben Affleck en tant que Batman dans The Flash et assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube de Heroic Hollywood pour un contenu vidéo plus original.

