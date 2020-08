Suite à plusieurs annonces majeures concernant l’avenir du DCEU, il semble que nous sommes sur le point de nous retrouver avec plus de Batmen que nous ne savons quoi faire.

Non seulement Michael Keaton se présente comme le Croisé Caped pour la première fois en près de 30 ans en Le flash alors que Matt Reeves et Robert Pattinson continuent de monter The Batman, mais Ben Affleck a récemment été aperçu en train de se remettre en forme de super-héros alors que les rumeurs continuent de circuler selon lesquelles il est prêt à revenir au rôle emblématique pour au moins quelques autres apparitions.

Et maintenant, après des spéculations sans fin et des va-et-vient constants, Vanity Fair a confirmé le scoop précédent de We Got This Covered, nous disant que oui, Ben revient effectivement en tant que Batman pour un rôle dans The Flash. On ne sait pas encore exactement comment il prendra en compte l’histoire, mais encore une fois, cela ne devrait pas être aussi surprenant étant donné que nous vous avons dit que cela se produirait le mois dernier.

Pourtant, cela ne veut pas dire que ce n’est pas extrêmement excitant et ci-dessous, Le réalisateur de Flash Andy Muschietti a offert un aperçu du rôle que Ben jouera dans la production.

«Son Batman a une dichotomie très forte qui est sa masculinité – à cause de son apparence, de sa silhouette imposante et de sa mâchoire – mais il est également très vulnérable. Il sait comment livrer de l’intérieur, cette vulnérabilité. Il a juste besoin d’une histoire qui lui permette d’apporter ce contraste, cet équilibre. «Il représente une part très importante de l’impact émotionnel du film. L’interaction et la relation entre Barry et Affleck’s Wayne apporteront un niveau émotionnel que nous n’avions jamais vu auparavant. C’est le film de Barry, c’est l’histoire de Barry, mais leurs personnages sont plus liés que nous ne le pensons. Ils ont tous deux perdu leur mère dans le meurtre, et c’est l’un des vaisseaux émotionnels du film. C’est là que l’affleck Batman entre en jeu. »

Cliquez pour agrandir

Bien sûr, la question est maintenant: Affleck restera-t-il dans le DCEU au-delà du Flash? Eh bien, l’argent intelligent dit oui. Dans un rôle important, que nous ne savons pas, mais nous imaginons que son retour sera extrêmement bien accueilli par la base de fans, ce qui incitera sans aucun doute l’acteur, et Warner Bros., à aligner d’autres projets pour son interprétation. le héros. S’ils ne l’ont pas déjà fait, c’est.

Dans tous les cas, avec DC FanDome au coin de la rue maintenant, nous devrions en savoir plus ce week-end sur ce que l’avenir de la franchise réserve à Batman de Ben Affleck et comment il en tiendra compte. Le flash. Mais pour l’instant, vous pouvez laisser vos propres réflexions sur cet énorme nouveau développement dans le DCEU ci-dessous.