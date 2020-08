Lionsgate a annoncé un bénéfice de 51,1 millions de dollars, ou 23 cents par action, sur des revenus de 813,7 millions de dollars pour son premier trimestre fiscal clos le 30 juin – des chiffres supérieurs aux estimations de Wall Street – au milieu de la pandémie COVID-19.

«Nous sommes heureux d’annoncer un trimestre avec des résultats financiers solides dans lesquels toutes nos priorités étaient évidentes», a déclaré Jon Feltheimer, PDG de Lionsgate. «Au cours du trimestre, nous avons pris des mesures pour monétiser notre bibliothèque cinématographique et télévisuelle, adopté des stratégies de distribution innovantes pour nos films et acquis de nouvelles propriétés tout en en renouvelant d’autres. Plus important encore, c’est pendant un trimestre que nous avons utilisé toutes nos ressources pour continuer à développer une plate-forme de streaming mondiale unique, précieuse et évolutive chez Starz. »

Les revenus ont été de 38 millions de dollars supérieurs aux estimations de Wall Street et le bénéfice par action a dépassé le consensus des analystes de 21 cents par action. Le rapport a été publié jeudi après la fermeture de la bourse avec des revenus en baisse dans la production cinématographique et télévisuelle en raison de la pandémie COVD-19.

Le chiffre d’affaires du segment des réseaux de médias est resté stable par rapport au trimestre de l’année précédente à 367,3 millions de dollars, tandis que le bénéfice du segment a augmenté de 18,5% à 71,8 millions de dollars en raison de la baisse des pertes chez Starzplay International. Starz Networks domestique parmi les principaux abonnés est passé à 7,4 millions au cours du trimestre et le nombre d’abonnés mondiaux de la société a augmenté à 11,4 millions au cours du trimestre.

Le chiffre d’affaires du segment des films cinématographiques a diminué de 29,4% à 280,7 millions de dollars par rapport au trimestre de l’exercice précédent et le bénéfice du segment était de 101,1 millions de dollars. Lionsgate a déclaré que la performance reflétait l’impact des fermetures de théâtres liées à la pandémie mondiale COVID-19, la réduction des dépenses théâtrales et l’augmentation des revenus du divertissement à domicile et des bibliothèques.

Les revenus du segment de la production télévisuelle ont diminué de 30,1% à 195,7 millions de dollars, principalement en raison du calendrier des calendriers de production et des livraisons épisodiques impactés par les retards de production liés à la pandémie mondiale COVID-19, tandis que le bénéfice du segment a augmenté de 39,6% à 34,9 millions de dollars, reflétant la récente syndication de « Des hommes fous. »

Au cours du trimestre précédent, Lionsgate a pris une charge de 50,5 millions de dollars au cours du trimestre qui s’est terminé le 31 mars en raison de la pandémie COVID-19 et de la perturbation économique connexe – avec 46 millions de dollars reflétés dans les charges d’exploitation directes.