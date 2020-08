Ce n’est un secret pour personne que Beyoncé est exceptionnellement talentueuse. Au cours de sa carrière de plus de 20 ans dans l’industrie de la musique, la lauréate d’un Grammy a prouvé qu’elle était compétente dans de nombreux domaines et qu’elle pouvait pratiquement tout faire.

Bien qu’elle soit une experte pour divertir le public du monde entier avec sa voix puissante et ses numéros de danse fantastiques, les fans époustouflants sur scène et à l’écran ne sont pas les seuls talents de Beyoncé.

Beyoncé | Jean Baptiste Lacroix / WireImage

Beyoncé est compétente dans de nombreux domaines

The Queen Bey est une pop star qui ne semble jamais décevoir. Après être devenu célèbre en tant que chanteur principal de Destiny’s Child à la fin des années 90, Bey est devenu l’un des musiciens les plus vendus de tous les temps.

Avec ses succès tels que «Crazy in Love», «Halo», «If I Were a Boy» et «Formation», Beyoncé a acquis une reconnaissance mondiale et continue de gagner le cœur de beaucoup.

Alors que sa voix incomparable et ses mouvements de danse soignés sont ce qui attire toujours l’attention des fans, Beyoncé a prouvé que le chant et la danse ne sont pas les seules choses dans lesquelles elle est extrêmement talentueuse.

Beyoncé lors du Festival de musique et d’arts de Coachella Valley 2018 | Larry Busacca / . pour Coachella

En plus d’être une actrice exceptionnelle et une pionnière, Beyoncé est aussi la reine des tours humains fous, dont certains qu’elle a montrés il y a quelques années en s’asseyant avec Tyra Banks.

Beyoncé peut faire plus que chanter et danser

En 2006, Beyoncé est apparue dans un épisode de The Tyra Banks Show et a séduit le public avec plus que sa beauté époustouflante.

Au cours de l’interview, Banks a montré à la reine Bey une vidéo de Kelly Rowland, meilleure amie de longue date, présentant son talent caché d’éructations. Après avoir regardé le clip, le mannequin a dit à Beyoncé qu’ils ne terminaient pas le segment tant qu’elle n’avait pas montré certains de ses «talents cachés».

Même si elle avait l’air un peu hésitante au début, la chanteuse de «Crazy In Love» a commencé à montrer ses talents cachés fous, qu’il fallait voir pour le croire.

Bey a commencé par secouer les yeux «très vite» en les croisant et a ensuite montré sa capacité à croiser un par un. Elle a également révélé qu’elle pouvait évaser ses narines – à deux endroits différents – et agiter ses oreilles.

Mais ce n’est pas tout!

Beyoncé a terminé le segment spécial en tournant le dos à Banks et en poussant son omoplate, ce qui en a surpris beaucoup.

Bien que ce soient les seuls talents cachés que Bey a montrés dans la série, ce ne sont pas les seuls qu’elle possède.

En 2017, Entertainment Tonight a partagé une citation de la chanteuse dans laquelle elle disait qu’elle était capable de nouer une tige de cerise avec sa langue. Elle a également révélé qu’elle était «douée pour les charades».

Donc, on suppose qu’il n’y a vraiment rien que Beyoncé ne puisse faire.

