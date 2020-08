Bill Gates dit qu’il fera un don de 150 millions de dollars pour rendre un vaccin accessible à tous, le cas échéant.

Le milliardaire Bill Gates dit que si un vaccin contre le COVID-19 est trouvé, il prévoit de faire un don de 150 millions de dollars dans le but de le rendre aussi accessible que possible.

. / .

«Nous essayons de nous assurer que nous pouvons y mettre fin, pas seulement dans les pays riches», a déclaré Gates à Bloomberg News, mardi. Jusqu’à présent, la Fondation Bill & Melinda Gates a promis plus de 350 millions de dollars pour la recherche sur Covid-19.

«L’innovation dans les domaines du diagnostic, de la thérapeutique et des vaccins nous en sortira largement d’ici la fin de 2021», a poursuivi Gates. «La vraie fin vient quand, entre une infection naturelle et un vaccin, nous avons cette immunité collective.»

Gates s’est également entretenu avec WIRED cette semaine, expliquant que la plupart des tests COVID-19 sont «complètement garage». Il dit qu’en raison des tests qui ne reviennent pas assez rapidement, beaucoup sont gaspillés: « La majorité de tous les tests américains sont complètement inutiles, gaspillés. Si vous ne vous souciez pas du retard de la date et que vous remboursez au même niveau, bien sûr va prendre chaque client. Parce qu’ils font de l’argent ridicule, et ce sont surtout les riches qui y ont accès. Vous devez faire payer un peu plus au système de remboursement pendant 24 heures, payer les frais normaux pendant 48 heures et ne rien payer [if it isn’t done by then]. Et ils le répareront du jour au lendemain. «

[Via]