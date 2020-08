La programmation musicale de la Convention nationale démocratique comprend un casting de stars malgré le fait de devenir virtuel.

Des stars comme John Legend, Billie Eilish, Common, Billy Porter, Jennifer Hudson et The Chicks se produiront au cours de l’événement de quatre jours. L’événement désormais virtuel est destiné à célébrer le billet Joe Biden-Kamala Harris. Les autres orateurs incluent Michelle Obama, Barack Obama et Hillary Clinton.

«Ces artistes se sont engagés à s’engager, à s’inscrire et à mobiliser les électeurs pour nous faire franchir la ligne d’arrivée en novembre», déclare Stephanie Cutter, responsable du programme 2020 DNC. Parmi les autres artistes prévus pour cet événement massif, mentionnons Leon Bridges, Prince Royce, Maggie Rogers et Stephen Stills.

Les planificateurs de la convention disent que les performances comprendront des interprétations de l’hymne national, des classiques américains et de nouvelles chansons pour attirer les téléspectateurs. L’événement virtuel DNC est prévu depuis juin, date à laquelle un événement en personne à échelle réduite est devenu impossible. Ni Biden ni Harris ne se rendront à Milwaukee pour prononcer leurs discours.

John Legend n’est pas étranger au partenariat avec les démocrates. Il a longtemps été un critique virulent de l’administration Trump, mais il a lui-même approuvé Elizabeth Warren. En juin, il a également accueilli une collecte de fonds virtuelle Biden qui comprenait également Barbra Streisand, Jay Leno et Andra Day.

Après l’annonce de la nomination de Kamala Harris, Legend a tweeté: «Très heureux pour notre ami et sénateur et futur vice-président Kalama Harris, et très impatient de voter pour le billet Biden-Harris pour commencer le difficile travail de récupération de cette présidence cauchemardesque. et bâtir un avenir encore meilleur.

Legend faisait également partie de la programmation musicale de la Convention nationale démocrate en 2008 pour la nomination d’Obama.

Billie Eilish est assez âgée pour voter pour la première fois et elle s’assure d’aider les jeunes à s’inscrire. Eilish s’est associée à l’organisation à but non lucratif HeadCount pour informer ses millions de fans sur l’importance du vote. HeadCount fournit des informations sur la manière de s’inscrire pour voter et de participer aux élections locales.

Le DNC indique que l’événement virtuel sera disponible dans une douzaine de services différents. La convention se déroule sur quatre nuits du 17 au 20 août, avec une programmation à partir de 21 h HNE. Le flux en direct sera disponible sur Apple TV, Roku, Amazon TV et YouTube. Plusieurs chaînes d’information par câble assureront également la couverture.

Parmi les autres collectes de fonds pour l’effort de campagne Biden, mentionnons Melissa Etheridge, David Crosby, Sheryl Crow, Joe Walsh, Jimmy Buffet et Billie Jean King. Des millions de personnes seront à l’écoute pour voir la programmation musicale de la Convention nationale démocrate de cette année.