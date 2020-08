En plus d’être l’un des artistes les plus importants et innovants de ces dernières années, Björk s’est intéressé à d’autres types de projets qui n’ont rien à voir avec la musique elle-même. Elle est écrivain, productrice mais sa facette d’actrice est aussi connue, qui a commencé bien avant de se lancer en tant que chanteuse Et cela ne surprend personne car quand il monte sur scène, il nous donne une vraie performance.

C’est en 1990 qu’il se lance dans le septième art avec Le genévrier du réalisateur Nietzchka keene, dix ans plus tard, il a travaillé avec le grand Lars von Trier mettant en vedette Un danseur dans la nuit (film qui lui a valu le prix de la meilleure actrice au Festival de Cannes) et pour 2007, elle entre dans le monde du cinéma d’animation avec Anna et les humeurs de Gunnar Karlsson.

Björk reviendrait au cinéma grâce à Robert Eggers

Depuis, il se consacre entièrement à la musique, mais apparemment, il veut revenir jouer par la porte d’entrée. Comme vous vous en souvenez peut-être, le réalisateur Robert Eggers -Qui nous a présenté des bijoux comme La sorcière et Le phare– vous travaillez sur un nouveau projet appelé Le Northman, un film qui se concentrera sur un Drame épique de vengeance viking basé sur une histoire vraie se déroulant en Islande au 10ème siècle.

Peu de détails sont connus sur ce film, mais ce qui a été révélé il y a quelques mois était le casting qu’Eggers aurait pour ce nouveau travail, et il a beaucoup de noms intéressants, comme les frères. Alexandre et Facture Skarsgård, Willem Dafoe, Nicole Kidman, Claes Bang et Anya Taylor-Joy mais maintenant, une rumeur a commencé à circuler que Björk apparaîtra également dans cette bande.

Vous pouvez également lire: LE PROCHAIN ​​FILM DU RÉALISATEUR DE «THE LIGHTHOUSE» SERA UN DRAME VIKING AVEC LES SKARSGÅRD BROTHERS

Une fuite présumée pourrait nous donner un indice sur tout cela

Il s’avère qu’il y a quelques jours et selon NME, le critique de cinéma Erik Anderson a divulgué des images sur les réseaux sociaux précédemment publiées dans des histoires Instagram de ce qui semble être la liste complète des acteurs qui auront un rôle dans The Northman. On y voit toutes les stars que l’on savait déjà jouer dans cette histoire, mais là on voit le chanteur islandais.

Selon cette liste, Le personnage de Björk s’appellerait «The Slav Witch» et ce serait son retour sur grand écran après presque 20 ans. Comme si cela ne suffisait pas le profil du film sur IMDB a également montré que les informations mais autant que nous aimerions le prendre pour acquis, etce n’est qu’une rumeur. Nous ne pouvons attendre que si longtemps l’artiste et le réalisateur viennent confirmer quelque chose et supprimez les milliers de questions que nous nous posons à ce sujet.