Dwayne Johnson est habillé et prêt pour la bataille dans la première image de son prochain film «Black Adam». Le panel DC FanDome «Black Adam» de samedi donnera le premier aperçu du film, qui devrait faire ses débuts le 22 décembre 2021.

Johnson a publié l’image sur Instagram vendredi avant le panneau FanDome.

«La hiérarchie du pouvoir dans DC UNIVERSE est sur le point de changer», écrit-il. «Black Adam arrive demain à #DCFanDome. Personnellement, je salue mes partenaires Warner Bros et DC pour avoir créé cette opportunité historique pour les fans d’absorber tout notre univers DC pendant que nous continuons tous à gérer les défis de COVID. Bien joué. L’homme en noir vient les écraser tous.

Johnson a d’abord annoncé son implication dans une publication Instagram du 14 novembre avec un art conceptuel du personnage, ainsi qu’une légende émotionnelle décrivant ce que le rôle signifiait pour lui.

«Je suis honoré de rejoindre l’emblématique #DCUniverse et c’est un vrai plaisir de devenir Black Adam», écrit-il. «Black Adam est béni par la magie avec les pouvoirs égaux à Superman, mais la différence est qu’il ne respecte pas la cible ou ne marche pas sur la ligne. C’est un super-héros rebelle et unique en son genre, qui fera toujours ce qui est bon pour le peuple – mais il le fait à sa manière. Vérité et justice – à la manière de Black Adam. Ce rôle ne ressemble à aucun autre que j’ai joué dans ma carrière et je suis reconnaissant que nous allons tous entreprendre ce voyage ensemble.

« Black Adam » est un spin-off de « Shazam! » De Warner Bros. et New Line, qui a été créé en 2019. Johnson était considéré comme le méchant du film, mais le plan a échoué.

Jaume Collet-Serra, qui a également dirigé Johnson sur «Jungle Cruise», dirige le projet. Le film devrait sortir le 22 décembre 2021, après avoir été retardé par des arrêts de production causés par la pandémie de coronavirus.