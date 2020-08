Le prochain Mulan a créé un précédent majeur, avec son ouverture à la fois dans des salles limitées et sur Disney Plus via un nouveau niveau d’accès Premier premium. Tout le monde se demande maintenant si Veuve noire recevra le même traitement lorsqu’il arrivera en novembre, lorsque la crise sanitaire et les inquiétudes des gens à propos de s’empiler dans les cinémas ne seront probablement pas si différentes que maintenant. Disney n’a toujours pas commenté cela, mais un nouvel élément de preuve pourrait indiquer que le véhicule Scarlett Johansson est en cours de diffusion parallèlement à sa course théâtrale.

Le service de vidéo à la demande Movies Anywhere a répertorié Black Widow sur son site, comme l’a d’abord remarqué MCU Cosmic. Aucune illustration n’est jointe à la liste, il est donc possible qu’elle ait été générée automatiquement, car le film serait sorti en numérique à cette époque s’il avait été diffusé dans les cinémas en mai comme prévu. Cependant, la liste cite la sortie du film le 6 novembre, suggérant qu’il ne s’agit pas simplement d’un vestige de son calendrier d’origine.

Cliquez pour agrandir

C’est loin d’être une preuve concluante, mais c’est quelque chose à ajouter à la pile de raisons pour lesquelles il est probable que Disney envisage de laisser tomber Black Widow sur Disney Plus en novembre. Le PDG de Disney, Bob Chapek, a déclaré lorsque la sortie en streaming de Mulan a été annoncée qu’il s’agissait d’une situation ponctuelle, mais il est fort possible que le studio retienne simplement d’annoncer quoi que ce soit de plus jusqu’à ce qu’il récupère les chiffres après le remake en direct. arrive début septembre. S’il s’agit d’un succès auprès des abonnés, attendez-vous à une annonce officielle sur l’arrivée de BW sur D +.

Il pourrait y avoir des variations de prix, mais le film Marvel coûterait vraisemblablement aux utilisateurs 30 $ supplémentaires en plus des frais d’abonnement, comme Mulan. Beaucoup de gens se sont plaints du lourd supplément pour ce film, mais beaucoup ont également déclaré que cela ne les dérangerait pas de le payer. Veuve noire au lieu. Pour l’instant, nous devrons simplement nous asseoir et voir comment cette situation évolue, mais en attendant, dites-nous si vous souhaitez que la photo atterrisse sur D + ou non dans la section commentaires ci-dessous.