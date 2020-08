Ce que nous publions sur les réseaux sociaux peut déclencher une forte polémique parmi nos followers et si vous êtes également une personnalité publique, vos propos ont plus d’écho et donc la polémique est plus grande. C’est ce qui est arrivé à Blanca Romero, qui a publié une photo sur son compte Instagram avec un commentaire que ses followers n’ont pas du tout aimé. Par conséquent, l’actrice a été contrainte de supprimer ce texte.

Posant avec des sous-vêtements devant le miroir, Romero a publié: « C’est peut-être la dernière photo que j’ai prise en bikini de l’été parce que, comme vous pouvez le voir, je mets quelques kilos. Il est vrai qu’ils me vont bien car j’étais excessivement mince mais ils me vont toujours 15 jours de vacances et Je ne vais pas arrêter de manger et de m’amuser et je ne pourrai plus montrer ma viande« .

Cela dit, les utilisateurs ont commencé à être en désaccord avec ces mots. « Je ne comprends pas. Allez, moi qui pèse 90 kilos ne devrais même pas sortir dans la rue, non? »Un internaute s’interroge, tandis qu’un autre l’avertit: « Mon Dieu, quel exemple pour les jeunes femmes! Pour vous dire que vous n’êtes pas apte à télécharger plus de photos dans un bikini pesant 50 kg, je trouve que c’est un peu de mauvais goût. »

« J’ai pris 32 kilos avec la grossesse »

Un utilisateur a demandé: « Et où sont ces kilos en trop? Parlez-en à une fille boulimique ou anorexique, ma chérie. Je pense que votre commentaire était malheureux. » Après avoir reçu des messages comme celui-ci, Romero a fini par avouer quelque chose de son passé: « J’étais boulimique à l’adolescence et je l’ai guérie pendant la grossesse de ma fille, qui a pris 32 kilos ».