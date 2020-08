Blizzard a publié cette semaine des détails sur le prochain championnat du monde Warcraft Arena et les équipes du circuit BFA. Après des semaines de compétition, les organisateurs l’ont arrondi à seize des meilleures équipes AWC d’Amérique du Nord et d’Europe. Ces équipes sont Cloud9, Wildcard Gaming, Spacestation Gaming, XSET, Golden Guardians, nLite, M2KC, Diablolus, ????, ABC, Charlotte Phoenix, Bergen Boys, Turtle, F2K MyWay, Unitas et Coffin Dance. Ils participeront à la toute dernière étape de la saison AWC « Battle for Azeroth », qui sera diffusée en direct tous les week-ends pendant les quatre prochaines semaines à partir du 22 août à 10h PT uniquement sur la page YouTube de Warcraft.

Le circuit BFA débutera le 22 août, gracieuseté de Blizzard.

L’événement sera jeté par Eiya, Ziqo, Sipatease et Venruki, qui le feront tous à distance en raison de la mise en ligne de l’ensemble du tournoi par COVID-19 au lieu d’en faire une partie d’un tournoi majeur quelque part de chaque côté de la étang. Nous verrons comment toutes ces équipes se débrouillent à distance depuis leurs propres emplacements et sans avoir leurs adversaires à proximité, mais jusqu’à présent, la plupart des jeux de Blizzard se sont déroulés correctement avec peu de problèmes.

Les meilleures équipes d’Arena en Amérique du Nord et en Europe ont émergé après une saison exténuante de quatre semaines de Coupes AWC en bracket ouvert. Ils ont fait leurs preuves et font maintenant face à leur plus grand défi. Les huit meilleures équipes de chaque région participeront à un tournoi à la ronde où elles affronteront chacune des autres équipes de leur région une fois dans une série des cinq meilleurs. Après quatre semaines de jeu sur circuit, les équipes avec les meilleurs résultats passeront aux finales régionales où la meilleure équipe d’Amérique du Nord et d’Europe sera déterminée.

Un aperçu des tranches de compétition pour chaque semaine, gracieuseté de Blizzard.

