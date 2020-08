Animé tous les vendredis soirs par les amis Bloody Disgusting Ted Geoghegan et Michael Gingold, Trivia de l’horreur de l’examen final a offert aux fans d’horreur une soirée virtuelle hebdomadaire tout au long de la pandémie de rester à la maison, et l’édition spéciale de ce vendredi soir est sur le thème des années 90. Pour le rendre encore plus spécial, il est présenté par Bloody Disgusting!

Les contributeurs Bloody Disgusting Meagan Navarro, Drew Dietsch et Ryan Larson participeront au jeu ce vendredi soir, et vous pourrez vous battre à leurs côtés. Et comme un peu plus de plaisir et une incitation supplémentaire pour Meagan, Drew et Ryan à apporter leur A-game, quiconque sortira vainqueur forcera les deux autres à tweeter en direct un film de leur choix!

Final Exam Horror Trivia a été fondé en septembre 2019 par le cinéaste Ted Geoghegan (We Are Still Here, Mohawk) et le journaliste Michael Gingold (Fangoria, Rue Morgue Magazine), deux meilleurs amis obsédés par l’horreur qui ont passé leur vie à rassembler des informations obscures sur leur genre préféré. . Inspiré par la longue Dead Right Horror Trivia Night de Los Angeles, le duo a décidé que la scène d’horreur de la côte Est méritait un événement social similaire, mais l’a conçu comme un moyen de rassembler l’horreur marginalisée de New York et les communautés LGBTQ +.

L’événement mensuel en direct a eu lieu au Rockbar NYC, un bar gay du West Village de Manhattan dont le copropriétaire, Jason Romas, est un fan d’horreur si hardcore, il a été marié à l’endroit de Sean Cunningham le vendredi 13 par un pasteur masqué au hockey. . Les événements en direct ont été emballés jusqu’aux chevrons du bar, avec plus d’une centaine de joueurs présents à chaque édition.

Final Exam Horror Trivia a duré sept éditions en direct à Rockbar NYC avant que la pandémie de COVID-19 ne force l’événement à se mettre en ligne en mars 2020. Désireux de le maintenir – et de donner aux gens quelque chose à faire pendant le verrouillage – Geoghegan et Gingold se sont associés avec plateforme de trivia en ligne Crowdpurr pour devenir un événement hebdomadaire. L’édition de ce vendredi, sur le thème des années 90, marque leur vingtième jeu en ligne.

L’édition en ligne de Final Exam Horror Trivia est disponible gratuitement pour les joueurs partout dans le monde. Les jeux se déroulent en direct tous les Vendredi soir à 19h00 Pacifique / 22h00 Est, sont constitués de questions à choix multiples de niveau expert et durent un peu moins d’une demi-heure. Les points sont attribués non seulement pour les réponses correctes, mais aussi pour la vitesse à laquelle les joueurs répondent. Les gagnants reçoivent une variété de prix décernés par un certain nombre de sponsors incroyables et passionnés d’horreur tels que Midnight Pulp, La La Land Records, Shudder, Synapse Films, IFC Midnight, Cavity Colors, etc.

Chaque semaine, l’URL unique du jeu est annoncée via le fil Twitter de l’examen final deux heures avant le début de l’événement. Jouer ne nécessite aucune inscription, aucun frais ou application et peut être joué en direct sur n’importe quel appareil mobile ou ordinateur.

Si vous voulez jouer, assurez-vous d’être libre à 22 h 00 HNE ce vendredi soir!