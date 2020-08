«Spring Blossom» de Suzanne Lindon, «Memory House» de João Paulo Miranda María et «Chupacabra» de Grigory Kolomytsev se disputeront le prix Kutxabank-Nouveaux réalisateurs au Festival de San Sebastian, a annoncé mardi l’événement au Pays basque.

Cette année, la compétition des nouveaux réalisateurs comprend 11 films du Brésil, de Chine, de France, d’Irlande, du Japon, des Pays-Bas, de Pologne, de Corée du Sud, d’Espagne, de Russie, du Royaume-Uni et du Vietnam. Parmi eux, sept seront les premiers longs métrages; le reste sont des seconds films.

L’un des réalisateurs pour la première fois à Saint-Sébastien est le coréen Kim Mi-jo, qui a récemment remporté le grand prix de la compétition coréenne au festival de Jeonju 2020 avec «Gull», l’histoire d’une victime de viol d’âge moyen qui fera sa première internationale à Saint-Sébastien vendue par l’agent commercial M-Line Distribution. Le Chinois Xingyi Dong fera ses débuts avec «Slow Singing», dont le personnage principal est un homme qui retourne dans sa ville natale après sa libération de prison.

Parmi les premiers longs-métrages, quatre ont des projets déjà développés, récompensés ou programmés au festival.

C’est le cas d’Isabel Lamberti, d’origine allemande. A cheval sur le documentaire et la fiction – avec des non-acteurs, une esthétique non-fiction et des histoires fictives – les «Derniers jours du printemps» de Lamberti enregistrent la tension émotionnelle subie par la famille Gabarre Mendoza lors de leur expulsion imminente du bidonville de Cañada Real juste à l’extérieur de Madrid, où ils ont vécu assez heureux ces 18 dernières années. IJswater Films, basé à Amsterdam, produit avec le futur tourmalet films espagnol. La société française Loco Films gère les ventes.

David Pérez Sañudo, qui a participé à Zinemira-Kimuak en 2017 avec le court-métrage «Aprieta pero raramente ahoga», présentera «Ane», un long métrage sur une mère cherchant avec un désespoir croissant sa fille disparue.

Balayage des travaux en cours de 2020 de Malaga, où il a été repris par Latido Films, «Ane» a été développé à l’incubateur de l’école de cinéma de Madrid et produit par Amania Films.

L’histoire de la découverte par un enfant d’une bête mystique, «Chupacabra», le premier film du Russe Grigory Kolomytsev, a été développé dans le cadre du programme résidentiel Ikusmira Berriak.

Le Brésilien Joao Paulo Miranda María, qui a remporté le Prix des Distributeurs et Exposants Européens à Films in Progress 37 à Toulouse en France, puis en joint-venture avec Saint-Sébastien, présentera cette année «Memory House», une coproduction France-Brésil.

Histoire spirituelle et fantastique résumant les tensions sociales et raciales du Brésil d’aujourd’hui, les ventes de «Memory House» sont gérées par Celluloid Dreams et font partie de la sélection officielle du Festival de Cannes 2020.

Un autre titre du label du Festival de Cannes 2020, «Spring Blossom», est également en compétition dans Nouveaux réalisateurs, sur une jeune fille déchirée entre son amour pour un homme plus âgé et sa joie de vivre adolescente. Réalisé par et avec Suzanne Lindon, «Spring», marquant son premier long métrage, recevra sa première européenne à Saint-Sébastien, vendue par la maison de vente française Luxbox.

Parmi les quatre cinéastes qui concourent dans Nouveaux réalisateurs avec leurs deuxièmes longs métrages figurent le britannique Ben Sharrock. Après avoir fait ses débuts avec «Pikadero» (2015), il revient avec «Limbo», une satire de choc culturel sur les difficultés et les espoirs des réfugiés. Auparavant remporté un label Cannes 2020 et vendu par Protagonist Pictures, le film fait sa première européenne à Saint-Sébastien.

Autre deuxième long métrage, «Death Knell», réalisé par Imanol Rayo de Pampelune, lauréat du prix Zinemira avec «Bi anai» (2011). Rayo revient à Saint-Sébastien avec un conte noir de haine entre les membres d’une famille rurale, en adaptant le roman à succès de Miren Gorrotxategi «33 Ezkil».

Après avoir fait tourner les têtes avec son premier film, «Silent Night» (2017), le réalisateur polonais Piotr Domalewski présentera «I Never Cry», sur une fille qui se rend en Irlande pour récupérer le corps de son père lorsqu’il meurt dans un accident de travail. Coproduction Pologne-Irlande, «Cry» a été repris par France’s Wide Management pour les ventes internationales.

Enfin, le Japonais Akio Fujimoto, dont «Passage of Life» (2017) a remporté deux prix dans la section Asian Future du Tokyo Film Festival, présentera «Along the Sea», une production de Kazutaka Watanabe à Exnkk, à Tokyo, qui suit un Femme vietnamienne qui s’échappe de son lieu de travail en tant que stagiaire technique et commence à travailler illégalement au Japon pour subvenir aux besoins de sa famille.

Tous les films sélectionnés pour les nouveaux réalisateurs seront projetés en avant-première mondiale, avec les exceptions déjà mentionnées.

La 68e édition du Festival du film de San Sebastian se déroule du 18 au 26 septembre.

CONCOURS DES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS DE SAN SEBASTIAN 2020

«Spring Blossom», (Suzanne Lindon, France)

«Ane», (David Pérez Sañudo, Espagne)

«Memory House», (João Paulo Miranda Maria, Brésil, France)

«Chupacabra», (Grigory Kolomytsev, Russie)

«Gull», (Kim Mi-jo, Corée du Sud)

«Chant lent» (Xingyi Dong, Chine)

«Death Knell», (Imanol Rayo, Espagne)

«Je ne pleure jamais» (Piotr Domalewski, Pologne, Irlande)

«Last Days of Spring», (Isabel Lamberti, Pays-Bas, Espagne)

«Limbo», (Ben Sharrock, Royaume-Uni)

«Le long de la mer» (Akio Fujimoto, Japon, Vietnam)

Ane Courtoisie: Festival de Saint-Sébastien