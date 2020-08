La courte carrière de A $ AP Yams dans le rap game a laissé un impact éternel. Conservateur, exécutif et visionnaire, A $ AP Yams a joué un rôle majeur dans la formation d’un nouvel underground à l’ère pré-Soundcloud. Bodega Bamz était, bien sûr, l’un des artistes que Yams a pris sous son aile et il rend hommage à son mentor sur son nouveau projet, Yams Heard This. Equipée de 10 titres et fonctionnalités de Kevin Gates et Tanboy Luka, Bodega Bamz sait que ce projet aurait reçu le sceau d’approbation d’A $ AP Yams s’il était toujours avec nous.

« Au départ, j’ai eu l’idée de laisser tomber un projet appelé WWYD (What would Yams Do). Il fut un temps où j’étais perdu. Mon pote Yams, avec qui je dirigerais toute ma musique, était ma caisse de résonance, qui a toujours savait ce qui était chaud et qui savait que quand j’avais un morceau prêt pour la rue, n’était plus là », a déclaré Bamz dans un communiqué.« Donc, la raison pour laquelle j’ai nommé cet album Yams Heard This, c’est parce que s’il était encore en vie aujourd’hui, Je sais qu’il aurait adoré l’ambiance et l’énergie de cet album et m’aurait donné sa marque d’approbation. C’est le type de chansons qu’il aurait voulu produire en tant que producteur exécutif. «