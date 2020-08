HISTOIRES CONNEXES

«Sally Spectra est sortie!» C’est le message que Courtney Hope a partagé avec les fans lundi, révélant que son passage dans The Bold and the Beautiful a atteint une conclusion rapide.

«Une fin abrupte pour un voyage monumental», a écrit Hope. «Les trois dernières années ont été incroyables, et bien que je ne sache pas ce que l’avenir nous réserve, ce chapitre de Sally a malheureusement pris fin. J’aime mon [B&B] les acteurs et l’équipe et tout le monde manquera beaucoup, mais attendez le jour où nous pourrons tous jouer à nouveau. Certaines choses sont hors de notre contrôle, et je remercie les fans pour votre soutien pendant tout cela! »

D’une part, la sortie de Hope a du sens. Comme le fait remarquer le site soeur de TVLine, Soaps.com, l’épisode de lundi a montré que Wyatt demandait à Sally de quitter la ville – ou du moins de le laisser seul avec Flo – après la révélation que Sally simulait une maladie en phase terminale. Cela dit, le site note que «la plupart des fans attendaient avec impatience que Sally soit rachetée», rendant la décision un peu plus frustrante.

Vous pouvez voir le message de Hope dans son intégralité ci-dessous:

Après un arrêt de plusieurs mois, de nouveaux épisodes du feuilleton CBS de longue date ont repris le lundi 20 juillet.

