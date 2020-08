Dans ces moments difficiles que nous vivons, il est tout à fait apprécié d’avoir de la nouvelle musique, car cela nous remonte le moral et aide à soulager le stress. De nombreux artistes profitent de ce moment pour composer et collaborer avec d’autres musiciens, grâce au fait que la technologie leur permet de composer à distance, mais il y a ceux qui prennent tout le jeu possible de tout ça, comme le bon Bon Iver.

Comme vous vous en souviendrez, Justin Vernon est très actif depuis le début de la quarantaine. À la mi-avril, il a lancé « PDLIF », une chanson avec laquelle il a cherché à faire sa part dans la lutte contre le coronavirus, mais ces derniers jours, il nous a laissé l’oeil carré car lui et Aaron Dessner par The National ils ont travaillé dans le folklore, le sixième album studio de Taylor Swift et où vous pouvez voir la main des deux.

Vous pouvez également lire: BON IVER REJOINT LA LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS AVEC LA CHANSON «PDLIF»

Bon Iver recrute de grands artistes sur un seul morceau

Mais maintenant et profitant de l’attention qu’elle avait après avoir participé au nouvel album de la chanteuse pop, Bon Iver revient pour collaborer avec de nombreux artistes de la taille de Bruce Sprigsteen et Jenny Lewis dans une chanson intitulée « AUATC » (ou « A mangé tout leur gâteau »). Il s’avère que la chanson fait partie de ce mini projet qui a commencé avec le single «PDLIF», avec lequel il cherche à sensibiliser tous ses fans.

Parlant de la composition de cette chanson et selon Conséquence du son, Justin Vernon l’a co-écrit avec Phil Cook du groupe folk psychédélique Megafaun, et présente la production Jim-E Stack (qui a travaillé avec HAIM, Empress Of et Charlie XCX) et BJ Burton, qui a été derrière des artistes comme Eminem, Lizzo, Chance The Rapper, The Japanese House, Twin Shadow, Banks et même Miley Cyrus.

La chanson cherche également à aider différentes organisations

La chanson est une belle mélodie qui mêle piano, violons et autres sons acoustiques aux rythmes subtils qui fonctionnent comme des percussions. Mais le plus important est qu’au fur et à mesure que le sujet progresse vous commencez à ressentir une vraie collaboration, car un énorme chœur conforme par ‘Le patron’, Elsa Jensen de Rivulare, Jenn Wasner de Wye Oak et bien sûr, Jenny Lewis.

En plus de tout ça, Vernon a également demandé à ses fans de donner de l’argent à une série d’organisations et d’initiatives qui, selon lui lutte contre le capitalisme: «(En parlant de ces fondations) Ils célèbrent l’art, la musique et l’autonomisation des femmes, jusqu’à la libération des personnes incarcérées et la lutte contre le changement climatique. Ils travaillent sans relâche pour favoriser un monde qui célèbre notre humanité. »

Mieux vaut ne pas leur en dire plus, écoutez ci-dessous « AUATC », la chanson où Bruce Springsteen, Jenny Lewis et plus entrez dans le spectre sonore fascinant de Bon Iver: