Réagissant à l’appel passionné de Boosie à Mark Zuckerberg, les fans ne se sont pas retenus.

Le rappeur Boosie Badazz a fourni une excellente source de divertissement pour les fans avec des singeries hilarantes sur les réseaux sociaux, en particulier ses sessions en direct sur Instagram, mais malheureusement, il semble que le plaisir soit en train de s’arrêter. Après avoir reçu un avertissement pour ses livestreams explicites puis avoir été mis en «liberté conditionnelle» par Instagram en avril, la plateforme a décidé d’annuler définitivement Boosie, supprimant officiellement son compte de l’application.

Comme on pouvait s’y attendre, Boosie est en colère contre la décision et a partagé quelques vidéos exprimant fort son mécontentement. «Je ne sais pas ce que j’ai fait… Mark Zuckerberger m’a frappé en ce moment», a-t-il expliqué! «Emmenez-moi à l’orientation ou quelque chose comme ça, mais vous ne pouvez pas me mettre hors d’école. C’est comme ça que je nourris ma famille, nous ne gagnons pas d’argent de no show! »

En plus de Boosie étant un grand fou, les fans réagissent de manière hilarante à l’interdiction, notant que Boosie a violé de manière flagrante les règles des normes communautaires d’Instagram à plusieurs reprises et exige maintenant un traitement spécial. Beaucoup appellent spécifiquement sa fameuse boutade «mets tes lèvres en direct» comme exemple d’une telle violation.

Bien qu’il prétende qu’Instagram est la façon dont il subvient aux besoins de sa famille, je suis sûr que Boosie sera en mesure d’adapter son charisme naturel pour réussir sur d’autres plateformes. Peut-être qu’il aura maintenant plus de temps à consacrer à son compte OnlyFans récemment lancé, ou peut-être que «Mark Zuckerberger» lui donnera encore une autre chance.