Bradley Cooper s’apprête à faire équipe avec Paul Thomas Anderson, une rencontre des méga-talents qui devrait plaire aux cinéphiles.

La star de «American Sniper» est en pourparlers pour apparaître dans la prochaine aventure profondément secrète d’Anderson, qui est décrite comme une histoire de passage à l’âge adulte se déroulant dans la vallée de San Fernando des années 1970. C’est un terrain géographique qu’Anderson a précédemment exploité dans les goûts de «Magnolia» et «Boogie Nights», et se trouve également être la section du grand Los Angeles où il a grandi. Pas encore de mot sur le rôle que Cooper jouera.

L’acteur devrait ensuite apparaître dans «Nightmare Alley» de Guillermo del Toro, dans un rôle qui était à l’origine ciblé pour Leonardo DiCaprio. Cooper a remporté huit nominations aux Oscars au cours de sa carrière, y compris des hochements de tête pour «American Sniper», «American Hustle», «Silver Linings Playbook» et «A Star Is Born».

Le film Anderson n’a toujours pas de titre. Il est récemment passé de Focus Features à MGM, qui a activement attrapé des projets ces derniers mois, y compris des fonctionnalités aussi convoitées que «Fiddler on the Roof» de Thomas Kail et «Project Hail Mary», une adaptation de l’auteur «martien» Andy Weir. roman du même nom qui devrait jouer Ryan Gosling et être réalisé par Phil Lord et Chris Miller.

Cooper est remplacé par CAA.