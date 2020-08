BrainLeap Technologies a révélé cette semaine de nouvelles informations sur une toute nouvelle plate-forme de jeu qu’ils lancent appelée The Attention Arcade. La conception de ceci est un peu unique car elle utilise le mouvement des yeux comme contrôleur par opposition aux contrôleurs de jeu traditionnels ou à l’aide d’un clavier et d’une souris. Son objectif était d’aider des millions d’enfants à travers le monde aux prises avec des problèmes d’attention et de concentration. La théorie étant que si vous donnez à un enfant quelque chose à regarder et qu’il utilise ses yeux pour faire quelque chose sur l’écran, cela l’aidera à apprendre à se concentrer et à mieux utiliser sa vision. La plateforme a déjà six jeux, que nous avons énumérés ci-dessous. Le logiciel peut être téléchargé pour 39 $ par mois si vous décidez de l’utiliser, et vous pouvez en savoir plus sur la technologie derrière cela ici.

Un regard sur The Attention Arcade, gracieuseté de BrainLeap Technologies.

Dr Mole et M. Hide: Le but de Dr. Mole & Mr. Hide est de frapper les taupes de bandit quand elles sortent du sol et d’éviter de regarder les taupes du professeur. Au fur et à mesure que le jeu progresse, les taupes apparaissent plus rapidement et à partir de plus d’endroits. Le jeu entraîne la capacité d’orienter rapidement et précisément le regard et l’attention du joueur sur un événement soudain, et de surveiller un large éventail de vues. Au fur et à mesure que le jeu devient plus difficile, un contrôle inhibiteur est également développé car le joueur évite de regarder les taupes du professeur.

Shroomdigger: Le joueur cherche des champignons tachetés dans un paysage mystique. Le regard focalisé sur un « champignon » le fait rétrécir jusqu’à ce qu’il disparaisse avec un pouf. Trouvez tous les champignons avant la fin du temps imparti! Le jeu entraîne l’attention en exigeant une fixation constante du regard, une recherche visuelle dans un champ bondé et la capacité d’ignorer les distractions en mouvement.

Course spaciale: Le joueur utilise le regard pour diriger un navire à travers un parcours de course cosmique, visant des portes vertes, évitant les portes rouges et collectant des étoiles pour des points bonus. Le jeu entraîne une concentration anticipative en obligeant le joueur à regarder devant la position actuelle du navire. Les fonctions exécutives liées à la planification sont entraînées par la nécessité de décider rapidement si la collecte d’une étoile laissera suffisamment de temps pour éviter une porte rouge qui endommagerait le navire.

Kung Fall: Le joueur entraîne un ninja pour l’examen de compétences aériennes du Dojo. En utilisant le regard, le joueur guide le ninja pour atterrir et s’équilibrer sur une série de piliers rocheux tout en évitant les oiseaux et en ignorant les fleurs de cerisier qui tombent. Le jeu entraîne la planification, la fixation constante de l’attention et du regard, et la capacité d’ignorer les distractions en mouvement. Ce jeu est débloqué après 3 heures de jeu.

Bob papillon: Butterfly Bob vole à travers un paysage paisible, recueillant le nectar des fleurs tout en évitant les insectes menaçants et les pièges cachés dans les buissons. Le joueur utilise le regard pour guider Bob verticalement, volant plus haut ou plus bas selon les besoins. Il forme la concentration, la planification et la priorisation anticipées. Ce jeu est débloqué après 6 heures de jeu.

Piégé-A-Zoid: Le joueur utilise le regard pour diriger un vaisseau spatial pour éviter d’entrer en collision avec les navires voisins. Il entraîne un contrôle inhibiteur de l’attention, obligeant le joueur à supprimer l’entrée visuelle saillante tout en regardant dans l’espace vide où le vaisseau spatial sera en sécurité. La fonction exécutive est formée en engageant une planification stratégique descendante. Ce jeu est déverrouillé après 10 heures de jeu.