La dernière édition de notre liste de lecture « R&B Season » contient de nombreuses chansons dope pour se détendre.

Ces derniers mois ont été incroyablement difficiles pour les gens du monde entier, pour une pléthore de raisons. Bien sûr, la principale raison de ces temps troublants est la pandémie mondiale de coronavirus qui a contraint beaucoup de gens à rester chez eux, avec pratiquement nulle part où aller. Lorsque les temps sont durs, les gens se tournent vers la musique pour se remonter le moral, et heureusement, il y a eu beaucoup de chansons dope cette année, en particulier dans l’espace R&B où divers artistes ont réalisé de grands projets.

Notre liste de lecture hebdomadaire «R&B Season» a suivi plusieurs de ces sorties, et ce dimanche, nous sommes de retour avec quelques ajouts. Tout d’abord, vous trouverez « Borderline » de Brandy qui vient de son tout nouveau projet B7. Nous avons également inclus la collaboration entre l’an 2000 et JoJo intitulée « Damage Is Done ». D’autres ajouts notables incluent « DVP » de Savannah Re et « 10x Stronger » de Dominic Fike. Ce sont toutes des chansons dope et valent la peine d’être écoutées.

Consultez la playlist « R&B Season » ci-dessous, abonnez-vous à HotNewHipHop sur Spotify pour nos diverses autres playlists.

