Depuis le lancement en mars de la série de combats Verzuz DJ – où des artistes comme Snoop Dogg et DMX s’affrontent et présentent leurs succès dans une compétition amicale tandis que les fans applaudissent via les réseaux sociaux -, Brandy contre Monica est le match que les fans réclament. Non seulement ils ont fait équipe sur l’un des plus grands succès de l’histoire – «The Boy Is Mine», qui a dominé les classements des singles pendant plus de trois mois en 1998 – leur relation depuis lors a été de haut en bas, pour le dire légèrement.

Les deux apporteront cette histoire à la scène virtuelle Verzuz le samedi 31 août, ont annoncé aujourd’hui les organisateurs.

Alors que les deux ont souvent déclaré publiquement qu’ils n’avaient pas de problèmes majeurs l’un avec l’autre, plusieurs personnes proches d’eux, sans parler du sabord de tabloïd, ont dit le contraire – des rumeurs d’intense rivalité et des disputes ont surgi à plusieurs reprises au fil des ans: alors que les deux se produisaient la chanson ensemble aux MTV Video Music Awards en 1998, la relation était devenue si chargée qu’une performance prévue aux Grammy Awards l’année suivante – où la chanson a été nominée pour trois trophées et a remporté la meilleure chanson R&B d’un groupe ou d’un duo – était annulé. Même 20 ans plus tard, la controverse a continué: à l’Essence Fest 2018, Brandy a révisé les paroles en «La chanson est à moi».

Lancé en mars par les producteurs vétérans Swizz Beatz (qui a travaillé avec des artistes tels que Jay-Z, DMX et sa propre épouse, Alicia Keys) et Timbaland (Justin Timberlake, Missy Elliott, Jay-Z, Aaliyah), Verzuz est rapidement devenu un franchise correspondant aux goûts de Kenneth «Babyface» Edmonds contre Teddy Riley et Erykah Badu contre Jill Scott. Alors que le concept se répandait depuis quelques années et que Swizz et Timbaland s’étaient affrontés dans des festivals dans le passé, le duo – inspiré par la popularité et les bonnes vibrations des DJ sets de D-Nice au début de la pandémie – a vu que Verzuz pouvait atténuer la solitude de l’isolement grâce à sa combinaison de compétition de type sportif, de succès classiques, de nostalgie et de conversation sur les réseaux sociaux.

Alors que la plupart des batailles ont été amicales et respectueuses – et celles de Badu et Scott étaient carrément fraternelles – la longue histoire que Brand et Monica apportent à celle-ci sera surveillée de près, déballée et décodée en temps réel.