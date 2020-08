▲ L’auteur-compositeur-interprète, né à Culiacán.Photo Alan Cortés

Ana Monica Rodriguez

Journal La Jornada

Samedi 22 août 2020, p. 6

Bratty a commencé sa carrière à 16 ans, jouant dans des restaurants et diverses activités dans sa Culiacán natale, avec un style qui a imprégné de mélancolie adolescente féminine.

Jenny Juárez est le nom de l’auteure-compositrice-interprète, dont le projet pop / garage / surf chambre à coucher est né en 2017, lorsqu’elle a produit son premier album. Il y a quelques jours, il a créé le clip de Quédate, le dernier single de son album Desilusión, sorti en 2019, avec lequel il clôt une étape d’objectifs atteints, parmi lesquels se démarque sa participation au dernier Vive Latino Festival.

La chanson est une ode à la tristesse que vous ressentez lorsque vous n’êtes pas avec quelqu’un et que cela vous manque. Je voulais refléter les choses que nous pensons, mais ne dis jamais et puis pour diverses raisons, on explose.

La vidéo a été réalisée par MOR, une société de production de Culiacán, et dirigée par Alain Uriarte. On y voit Jenny faire une sérénade, quelque chose de très commun au Mexique, comme apporter des mariachis à quelqu’un que vous aimez.

La pandémie actuelle, a-t-elle assuré, l’a inspirée, car je n’ai pas arrêté d’écrire, surtout maintenant que je suis chez moi, je sens que c’est le bon moment pour faire preuve de créativité, profiter de la tranquillité, être en paix et avec moi-même.

À propos de ses débuts, il a mentionné: «À Culiacán, Bratty est né du besoin de faire quelque chose de différent, qui n’était ni si pop ni si rock, mais avec des accents californiens; J’ai commencé par l’acoustique puis j’ai eu l’opportunité de jouer avec un groupe, grâce auquel j’ai attiré l’attention car un son différent a été créé qui contrastait avec les corridos caractéristiques de mon pays ».

En mars 2018, il sort son premier EP Everything is change, avec cinq chansons et un intermède. Peu de temps après, le single Overdose de Tempra et d’autres chansons de cette première production « ont réussi à se faufiler dans des listes de lecture, des concerts et des bibliothèques de sons à travers le pays, ainsi qu’à l’extérieur. »

Près d’un an plus tard, elle sort un single en collaboration avec Ed Maverick intitulé Bazaar Clothes, qui compte plus de 38 millions de streams, ce qui rend l’auteure-compositrice-interprète – aujourd’hui âgée de 20 ans – fière, qui compte Snail parmi ses influences. Mail, Alvvays, Cherry Glazerr, Billie Eilish, Clairo, No Vacation, Aquadolls, Best Coast ou Keaton Henson.