Brian Eno a réalisé la bande originale d’Extinction Emergency et Why We Must Act Now, un court métrage produit par Extinction Rebellion et narré par l’acteur Naomie Harris. Découvrez-le ci-dessous.

Dans la vidéo, Harris, une star de Moonlight et des films récents de Bond, décrit l’étendue de la crise climatique: «L’extinction de masse a commencé et les humains en sont responsables. Partout sur notre planète, un million d’espèces risquent de disparaître à jamais. Un processus que la pandémie pourrait accélérer. »

Dans un communiqué, Harris a déclaré: « Je suis fier de pouvoir prêter ma voix à ce projet, qui, je l’espère, incitera les téléspectateurs à soutenir les ambitions d’Extinction Rebellion de toute urgence. » Miritte Ben Yitzchak et Mark Ellis ont respectivement réalisé et scénarisé le court métrage.

Eno, qui a récemment annoncé la réédition de son journal, fait partie des dizaines d’artistes à soutenir Extinction Rebellion, un groupe de protestation international utilisant des tactiques telles que la désobéissance civile pour perturber la complaisance climatique. En 2019, Radiohead a publié une mine de musique inédite pour soutenir le mouvement, recueillant environ 650000 $ après impôts.

