Brianna Keilar ne cherche pas à se battre en début d’après-midi sur CNN. Parfois, elle en a un de toute façon.

Ces dernières semaines, Keilar s’est penché sur le présentateur de Fox News Channel, Tucker Carlson, dans un segment de vérification des faits sur sa critique du sénateur américain Tammy Duckworth, et semblait être sur le point de s’emmêler avec la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, après lui avoir demandé si elle faisait confiance. Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, lors de la négociation d’un programme de secours contre le coronavirus. « Ce n’est pas une question appropriée à poser », a répondu Pelosi. Keilar a utilisé des mots durs avec Tim Murtaugh, le directeur de la communication de la campagne Trump 2020, qui ne cessait de lui demander de «patienter une seconde» alors qu’elle l’interrogeait sur la politique de l’administration en matière de coronavirus.

Réponse de Keilar: « Je ne peux pas attendre une seconde si vous n’êtes pas honnête. »

Quiconque suit le rythme du programme de la présentatrice en examinant les clips que CNN publie chaque jour sur les médias sociaux pourrait être tenté de penser que son heure de 13 heures est devenue l’endroit le plus difficile de l’horaire du réseau. «Elle ne bougera pas tant qu’elle n’aura pas obtenu la réponse à sa question», déclare Eric Hall, qui est producteur exécutif du programme de Keilar et l’une des mains derrière le succès de jour de Brooke Baldwin au réseau. «Cela peut prendre 15 minutes, mais elle ne bouge pas. C’est l’une de ses plus grandes forces.

Elle en a d’autres. En juillet, l’heure de «CNN Newsroom» de Keilar à 13 h a vu une augmentation considérable de 140% de l’audience la plus convoitée par les annonceurs dans les émissions de nouvelles – les gens entre 25 et 54 ans. Cette heure a également été la plus regardée de ce groupe démographique en juillet parmi les trois principaux médias câblés du pays, bien que le rival de Fox News à 13 h attire toujours plus de téléspectateurs dans l’ensemble. Keilar a également aidé CNN à offrir la meilleure audience de juillet dans ce créneau horaire en 15 ans. Elle a récemment ancré 14 heures également.

Keilar, qui est devenue une habituée de la journée en 2018, dit qu’elle n’est pas assise à essayer de faire en sorte que les segments deviennent viraux. «Vous ne pouvez pas créer des moments exprès. Ce ne sont que des choses qui se produisent de manière organique », explique le présentateur, dans une interview qui n’a pas tourné à la controverse un seul instant. «Je ne pense pas que vous puissiez le prédire. Souvent, lors de l’entretien, vous avez une idée de ce dont vous voulez peut-être parler. Et les personnes que vous interviewez ont une idée de ce dont elles veulent parler. Quelque part de l’autre côté, je ne pense pas que l’une ou l’autre des personnes fasse ce à quoi elle s’attendait.

Même dans ce cas, il y a une hypothèse de plus en plus large qu’une interview avec Keilar et un politicien ou un responsable de campagne sera plus difficile que la plupart, en particulier lorsqu’un responsable de Trump rend visite à son programme. Les critiques ont demandé pourquoi elle dérangeait d’en avoir certains. «Nous devons contester les mensonges. Nous devons contester les mensonges et les théories du complot. Si vous ne le faites pas, ils s’aggravent – incontrôlés et incontestés », a-t-elle déclaré lors de son émission de mercredi. « Vous ne pouvez pas simplement ignorer BS. Vous devez le pelleter. »

La responsabilisation des fonctionnaires n’est pas une approche novatrice parmi les journalistes. Mais ceux qui l’ont bien fait dans des créneaux horaires où une telle inclinaison n’était peut-être pas attendue ont gagné un plus grand public à CNN. L’ancre Chris Cuomo avait l’habitude de parer avec les politiciens tout en co-ancrant le pilier matinal du réseau, «New Day». Il a depuis reçu un programme aux heures de grande écoute qui est généralement l’émission la plus regardée de CNN.

De plus en plus de médias diffusent des informations plus difficiles sur le public pendant la journée. ABC News a récemment remplacé une extension légère de 13 heures de «Good Morning America» organisée par Michael Strahan, Sara Haines et Keke Palmer, par une heure de nouvelles axée sur la pandémie dirigée par Amy Robach. MSNBC avait chargé son créneau de 13 heures avec l’équipe d’étiquettes de Stephanie Ruhle et Ali Velshi – ni l’un ni l’autre un violet rétrécissant. Bientôt, le présentateur de «Meet the Press», Chuck Todd, prendra le relais. Fox News a expérimenté le présentateur de 13 heures, Harris Faulkner, dirigeant des assemblées publiques sur de grands sujets, tels que l’enseignement à distance.

«Nous voyons 13 heures comme le tournant de la journée. Les téléspectateurs sortent surtout à ce moment-là pour le contexte et la perspective », déclare Hall, le producteur. «Ils comptent sur nous pour faire avancer l’histoire, pour trouver des voix que nous n’entendons pas de toute la journée.»

Ce n’est pas le premier emploi de Keilar à CNN. Elle travaille pour le point de vente WarnerMedia depuis 2006, date à laquelle elle s’est jointe en tant que correspondante des dernières nouvelles pour les affiliés de CNN, puis a progressé dans les tâches générales et la couverture du Congrès et de la Maison Blanche. Elle a fait un premier passage dans le cadre d’une émission de radio «zoo du matin» à Yakima, Washington, un travail qu’elle dit «très amusant», mais pas quelque chose qu’elle envisageait de faire à long terme. Elle est ensuite devenue productrice et journaliste pour CBS News, offrant un programme d’information aux étudiants sur MTVu. «Je couvrais les mêmes choses que je couvrirais aujourd’hui, juste avec un public différent qui était plus jeune», se souvient-elle. «J’ai cependant interviewé Mark Zuckerberg très tôt, alors que Facebook n’était que sur les campus universitaires et que nous n’avions aucune idée que ce serait gigantesque.

Elle a capté l’intérêt du public plus large dans le passé. En 2016, l’ancien avocat de Trump Michael Cohen est entré en ondes pendant que Keilar remplaçait Wolf Blitzer dans «The Situation Room». Elle pensait qu’il était prêt à discuter d’un remaniement dans l’effort de campagne Trump. Mais il a immédiatement contesté son affirmation selon laquelle le candidat de l’époque, Trump, était en retard dans la course. « Dit qui? » demanda Cohen. «Sondages», répondit Keilar. « La plupart d’entre eux. Tous? » C’est un moment qui refait surface encore de temps en temps.

Comme c’est le cas pour beaucoup de ses entretiens, dit-elle, le sujet est venu pour discuter d’une chose et a fini par être détourné par une autre. «Il a contesté la qualification de bouleversement. Ce n’était pas l’objet de l’interview. Il s’agissait de ce que la campagne Trump peut faire pour se renommer et de ce dont elle a besoin pour réussir. L’entretien, ajoute-t-elle, «s’est soldé par un simple différend sur des faits vérifiables, et il a trouvé un écho auprès des gens».

Les téléspectateurs réguliers savent, dit-elle, que tout son programme n’est pas consacré aux push-and-pulls avec quiconque pourrait apparaître un jour donné. Elle passe beaucoup de temps à interviewer des personnes qui ne sont pas bien connues, mais dont les expériences peuvent aider à éclairer les grandes histoires nationales. Ces derniers jours, les téléspectateurs de Keilar l’ont vue interviewer un enseignant prenant sa retraite anticipée au milieu de la pandémie actuelle et un opérateur de bus de San Francisco racontant ses expériences en essayant d’amener les cyclistes à mettre des masques faciaux.

Elle fait également des moments de type essai qui utilisent la recherche et des clips audio et vidéo récents pour aider son public à séparer les faits de la fiction. Les téléspectateurs, dit-elle, «se fatiguent vraiment face à beaucoup de désinformation», alors elle pense qu’il est utile de passer du temps à revoir ce que le président ou les politiciens disent – «presque comme un rapport, et nous allons vous montrer toutes les images et tous les sons, pour que vous puissiez décider. »

Si vous vous attendez à voir un affrontement, elle dit – eh bien, ne le faites pas. «Si vous laissez les choses se transformer en un match de cris, alors c’est vraiment difficile d’avoir une discussion, une discussion sérieuse. C’est ce que nous essayons de faire. »