Brie Larson a peut-être accompli plus à l’âge de 30 ans que beaucoup d’autres talents en herbe parviennent à atteindre dans toute leur carrière, mais ce n’était pas comme si le succès tombait simplement entre ses genoux. La partie la plus difficile de réussir à Hollywood est de mettre le pied dans la porte en premier lieu, et une fois que Larson a finalement pris sa grande pause, il n’y a pas eu de retour en arrière.

En plus d’avoir remporté un Academy Award de la meilleure actrice à l’âge de 26 ans à la suite d’une série de rôles de soutien acclamés, la star de Short Term 12 a également fait ses débuts en tant que réalisatrice avec Netflix Unicorn Store et bien sûr, a rejoint l’univers cinématographique Marvel. en tant que Captain Marvel, en tête d’affiche d’un box-office d’un milliard de dollars et s’imposant comme l’un des éléments clés de l’avenir de la franchise.

Cliquez pour agrandir

Cependant, cela n’a pas toujours été simple, et Larson a récemment nommé la longue liste de projets pour lesquels elle avait auditionné sans succès dans le passé, notamment The Hunger Games, la trilogie Star Wars Sequel et Terminator Genisys. Même si elle a perdu le rôle de Sarah Connor dans le cinquième volet de la franchise de science-fiction à Emilia Clarke, le film a quand même été bombardé et a vu les plans pour une autre trilogie Terminator abandonnée au premier obstacle, Larson révélant récemment l’étrange raison elle a raté son audition.

«J’ai fait mon audition. Quelques jours plus tard, j’ai découvert que je ne l’avais pas compris et que je n’ai eu aucun commentaire. J’avais l’impression d’avoir fait du très bon travail. Je n’ai pas compris, puis des mois plus tard, mon responsable a appelé et m’a dit: «Écoutez. Nous avons enfin eu les retours, et ce que c’était, ils ont dit qu’ils ne pensaient pas que vous saviez porter une arme à feu ». Je veux dire, je suis reconnaissant, car je ne veux pas tenir une arme à feu dans un film. Je pensais juste que c’était drôle que dans leur tête, ils pensaient que je ne pouvais pas tenir une arme à feu, alors je n’ai pas obtenu le poste. «

Emilia Clarke n’a pas été très élogieuse à propos de son expérience sur Terminator Genisys, Brie Larson devrait donc se considérer chanceuse de ne pas savoir comment tenir une arme alors qu’elle n’en tenait pas une. En outre, depuis lors, la carrière de l’actrice est allée de mieux en mieux, tandis que la franchise Terminator semble morte et enterrée, donc tout semble avoir fonctionné pour elle à la fin.