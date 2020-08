Briser le silence! Andrea Legarreta révèle ses touches esthétiques | Instagram

Pour la première fois, le célèbre animateur mexicain Andrea Legarreta a décidé de briser le silence et de s’ouvrir publiquement sur les arrangements. esthétique cela a été fait.

Andrea Legarreta est sans aucun doute l’un des chefs d’orchestre les plus populaires à la télévision et a finalement révélé ces arrangements qui ont été faites au fil des ans.

L’animatrice du programme Hoy a décidé d’être honnête avec son public et de parler des chirurgies esthétiques qui ont été pratiquées.

C’était à travers un conversation avec la journaliste Lourdes Stephen sur sa chaîne YouTube, où elle a avoué pour la première fois ces données et les raisons pour lesquelles elles ont été faites.

Tout a commencé lorsque Lourdes a demandé à Legarreta de révéler quelles étaient les astuces pour garder son apparence si jeune et lisse.

En cela, Andrea a avoué qu’après sa grossesse, une opération relever leurs p3chos.

Dans les seins après l’allaitement … que les pauvres. Je les avais assez bien, mais après les avoir allaités tous les deux, (je les avais) triste, triste », a déclaré Andrea Legarreta.

En outre, il a également déclaré que, très jeune, il opéré le nez depuis celui qu’il avait, il n’aimait pas beaucoup et avait un défaut.

Il y a de nombreuses années, quand j’étais très jeune, disiez-moi environ 17 ou 18 ans. J’avais une petite boule dans le nez, cette petite fille ils l’ont déposée pour moi et c’est tout. Il y a des gens qui ne le remarquent pas car c’était vraiment le pourboire et rien n’a changé. C’était comme un mini-ballon que je n’aimais pas », a avoué Andrea.

Il est à noter qu’Andrea a clairement indiqué qu’avoir un en bonne santé L’apparence physique est également le produit d’une bonne alimentation et de l’exercice, en plus de la génétique.

La génétique est aussi comme un cadeau que vos parents vous font. Mes parents mangent et ils ont vraiment l’air très bien. Ils sont en très bonne santé », a déclaré Legarreta.

La conductrice de 49 ans s’est distinguée en ayant l’un des plus beaux visages et l’une des figures les plus esthétiques du divertissement mexicain.

A d’innombrables occasions, il a dû faire face aux rapports qu’il reçoit sur les réseaux sociaux, il a même répondu aux critiques par leur robe.

De plus, la conductrice charismatique a commenté qu’elle accepte de se donner un étiré léger, et non une chirurgie qui laisse le visage méconnaissable.

Andrea Legarreta est l’une des célébrités avec la plus longue carrière artistique, puisqu’elle a commencé comme mannequin pour des publicités télévisées à l’âge de 2 ans et à 8 ans, elle est entrée pour étudier le chant, la danse et le théâtre au Centre de formation artistique. de Televisa.

Et après avoir forgé une carrière d’actrice, Andrea entame une nouvelle étape de sa vie en tant qu’animatrice du spectacle Aujourd’hui.

De cette manière, Legarreta a consolidé son image à la télévision mexicaine grâce à sa permanence dans la célèbre émission du matin, dans laquelle elle a commencé ses émissions en 1998.

Actuellement, Legarreta est resté le chef d’orchestre principal avec d’autres personnalités telles que Galilea Montijo, Alfredo Adame et Raúl Araiza.

La belle Andrea est devenue l’hôte avec le plus de temps le matin et a eu l’occasion d’interviewer des centaines de célébrités tout au long de sa carrière.

Andrea dans une de ses publications pour elle anniversaire a reconnu que sa permanence dans le programme était le résultat de sa persévérance et de sa passion pour sa profession.