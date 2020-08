Presse Europa

Samedi 8 août 2020, p. 6

Madrid. Better Call Saul a été un succès et n’a pas eu besoin des protagonistes de Breaking Bad pour signer six saisons réussies. Cependant, il y a beaucoup de fans qui s’attendaient à voir Walt (Bryan Cranston) et Jesse (Aaron Paul) dans le spin-off, et bien que pour le moment il semble qu’il n’y ait pas de plans, Cranston a assuré qu’il n’hésiterait pas à revenir dans la franchise .

Je le ferais si Vince Gilligan et Peter Gould, qui sont co-producteurs exécutifs, le voulaient. Je le ferais sans hésitation. Mais ce n’est pas encore arrivé, je peux vous assurer, nous verrons. Je ne sais pas. Il reste encore une saison et nous verrons ce qui se passe! A déclaré l’acteur lors d’une interview avec Collider.

Le message lui a demandé s’il serait prêt à diriger un épisode. Ils m’ont demandé d’en réaliser un par saison, mais ça n’a pas marché, j’avais d’autres engagements, de faire une pièce et un film, donc je n’avais pas le temps. Bien que j’adore la série, c’est fantastique, a-t-il répondu.

▲ Photo médiatique et médiatique de Bryan Cranston

Le créateur Vince Gilligan a également discuté avec Collider et a exprimé son désir d’avoir Cranston à l’avenir. «J’adorerais que Bryan réalise un épisode. J’ai pu écrire un épisode de Breaking Bad que Bryan a réalisé, j’étais sur le plateau avec lui tous les jours et ce fut une expérience merveilleuse. C’est un réalisateur magnifique. Il est l’un des rares réalisateurs à avoir le don de la comédie la plus légère et du drame le plus sombre. C’est extraordinaire », a-t-il déclaré.

Better Call Saul a confirmé qu’il aura une sixième et dernière saison. Le dernier volet, qui comprendra 13 chapitres, sortira sur le petit écran en 2021. Si Cranston récupère son personnage emblématique, ce ne serait pas la première fois qu’il le ferait après la fin de Breaking Bad, puisque l’acteur jouait déjà Walter White dans El Camino, le film Netflix s’est concentré sur la vie de Jesse Pinkman après la fin de la série.